Redmi 9i price in india: Redmi 9i स्‍मार्टफोन मंगलवार को भारतीय बाजार में लॉन्‍च हो गया है. यह Redmi 9 series के तहत चौथा फोन है. Redmi 9i एंट्री-लेवल स्‍मार्टफोन है. इसमें नॉच डिस्‍प्‍ले, बड़ी बैटरी और ऑक्‍टा-कोर मीडियाटेक प्रोसेसर जैसी खूबियां हैं.

Redmi 9i price in India (रेडमी 9i की कीमत)

Redmi 9i को दो वेरियंट में बाजार में उतारा गया है. फोन के 4 जीबी रैम व 64 जीबी स्‍टोरेज वाले मॉडल का दाम 8,299 रुपये, जबकि 4 जीबी रैम व 128 जीबी स्‍टोरेज वाले मॉडल की कीमत 9,299 रुपये है. रेडमी के इस नए फोन को मिडनाइट ब्लैक, सी ब्लू और नेचर ग्रीन कलर में पेश किया गया है.

Redmi 9i sale date (उपलब्‍धता)

Redmi 9i की सेल 18 सितंबर को दोपहर 12 बजे शुरू होगी. इसे फ्लिपकार्ट, Mi.com और Mi होम स्टोर्स से बेचा जाएगा. यह नया फोन ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्‍ध होगा.