Redmi 9i India Launch Today: Redmi 9i स्‍मार्टफोन आज (15 सितंबर) भारतीय बाजार में लॉन्‍च होगा. यह Redmi 9 series के तहत आने वाला चौथा फोन है. Redmi 9i को फ्लिपकार्ट और Mi.com से बेचा जाएगा. रेडमी के इस नए स्‍मार्टफोन को वॉटरड्रॉप-स्‍टाइल नॉच के साथ टीज किया गया है. Xiaomi इस फोन ‘big on entertainment’ टैगलाइन से प्रमोट कर रही है, जिससे फोन में बड़ी बैटरी और बेहतर डिस्‍प्‍ले स्‍पेसिफिकेशन्‍स मिलने की उम्‍मीद है. Also Read - Redmi 9i Price in India: Redmi 9i की कीमत लॉन्‍च से पहले लीक, 8 हजार से कम होगा दाम!

Redmi 9i का लॉन्चिंग इवेंट दोहपर 12 बजे शुरू होगा. mi.com पर फोन का डेडिकेटेड पेज लाइव कर दिया गया है, जहां से लॉन्च इवेंट को लाइव देखा जा सकता है. Also Read - Redmi 9i India Launch Date: Redmi 9i स्‍मार्टफोन 15 सितंबर को होगा लॉन्‍च, जानें खास बातें

बड़ा डिस्‍प्‍ले, बड़ी बैटरी और गेम-सेंट्रिक फीचर्स

नए टीजर से संकेत मिले हैं कि रेडमी का यह नया फोन मीडियाटेक हेलियो प्रोसेसर और 4 जीबी रैम के साथ आएगा. फोन में 3.5mm ऑडियो जैक सपोर्ट मिलेगा. फिजिकल बटन फोन के राइट साइड में दिए गए हैं.

स्‍टोरेज बढ़ाने के लिए रेडमी 9i में माइक्रो-एसडी कार्ड सपोर्ट मिलेगा. इस फोन में बड़ा डिस्‍प्‍ले, बड़ी बैटरी, गेम-सेंट्रिक फीचर्स और बेहतर कैमरा मिलने की उम्‍मीद है. रेडमी का यह नया स्‍मार्टफोन MIUI 12 पर चलेगा.

8 हजार से कम हो सकती है कीमत (Redmi 9i price in india)

लीक्‍स की मानें, तो Redmi 9i की शुरुआती कीमत 7,999 रुपये हो सकती है. इसे 4GB रैम व 64 जीबी स्‍टोरेज और 4 जीबी रैम व 128 जीबी स्‍टोरेज के साथ दो वेरियंट में बाजार में उतारे जाने की उम्‍मीद है. फोन मिडनाइट ब्लैक, सी ब्लू और नेचर ग्रीन कलर ऑप्‍शन में आ सकता है.