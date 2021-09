Redmi 10 Prime के साथ ही कंपनी ने आज भारतीय बाजार में Redmi Earbuds 3 Pro को भी लॉन्च किया है जो कि कई शानदार फीचर्स से लैस है. Redmi Earbuds 3 Pro में ड्यूल ड्राइवर और IPX4 रेटेड मौजूद है. जो कि इसे पसीने और पानी की बूंदों से बचाते हैं. यानि यूजर्स Redmi Earbuds 3 Pro को इस्तेमाल जिम में एक्ससाइज करते समय या रनिंग के दौरान भी आसानी से किया जा सकता है. सबसे खास बात है कि इसमें उपयोग की गई बैटरी 30 घंटे की लाइफ देने में सक्षम है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और फीचर्स के बारे में डिटेल से.Also Read - Redmi 10 Prime भारत में हुआ लॉन्च, मिलेगी 6,000mAh की दमदार बैटरी, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

Redmi Earbuds 3 Pro: कीमत और उपलब्धता

Redmi Earbuds 3 Pro को भारत में 2,999 रुपये की कीमत के साथ लॉन्च किया गया है. इसे ब्लू, पिंक और व्हाइट कलर वेरिएंट में खरीदा जा सकता है. यह Amazon, Mi.com, Mi Home stores और रिटेल स्टोर्स पर सेल के लिए उपलब्ध होगा. इसकी सेल 9 सितंबर को दोपहर 12 बजे सेल के लिए उपलब्ध होगा.

Redmi Earbuds 3 Pro: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Redmi Earbuds 3 Pro के फीचर्स की बात करें तो यह ड्यूल dynamic drivers के साथ आता है और इसमें Qualcomm QCC3040 चिपसेट का उपयोग किया गया है. कनेक्टिविटी के लिए इस डिवाइस में ब्लूटूथ 5.2 सपोर्ट दिया गया है. साथ Redmi Earbuds 3 Pro में आपको टच कंट्रोल मिलेगा जिसका उपयोग वॉयस कॉल के अलावा म्यूजिक कंट्रोल के लिए किया जाएगा. इसके अलावा IR सेंसर दिया गया है जो कि इन-ईयर डिटेक्शन इनेबर करता है और इसकी मदद से ऑटोमेटिकली म्यूजिक को पॉज करता है.