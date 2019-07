Flipkart Super Flash Sunday: कल यानी 28 जुलाई 2019 को सुपर संडे होने वाला है। इस दिन Flipkart ने इस रविवार को सरप्राइज फ्लैश सेल का आयोजन किया है। यह फ्लैश सेल 28 जुलाई को दोपहर 12 बजे आयोजित होगी। इस दिन एक नहीं, दो नहीं बल्कि पूरे पांच फोन को फ्लैश सेल में लाया जाएगा।

इन स्मार्टफोन में Redmi K20 Pro (Redmi K20 Pro and Redmi K20 price in india), Redmi K20, Realme X (Realme X price in india and specifications), Realme 3i (Realme 3i price in india and specifications) और Redmi 7A (Redmi 7A price in india and specifications) जैसे स्मार्टफोन शामिल हैं।

ऐसे में जो लोग नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं या फिर नए स्मार्टफोन पर स्विच होना चाहते हैं उनके लिए रविवार का दिन बेहद खास होगा। Flipkart ने एक बयान में कहा है कि वह सेल के दौरान स्मार्टफोन के साथ बेहद सस्ती कीमत में कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन की सुविधा देगा। ऐसे में जो लोग इन स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं उनको सलाह होगी कि वह 12 बजे से पहले ही अकाउंट को लॉग इन कर लें। इन सभी स्मार्टफोन की कीमत 5,799 रुपये से लेकर 27,999 रुपये तक है। आज हम आपको यहां इन पांचों स्मार्टफोन में अंतर को बता रहे हैं।