Redmi K20 Series India Launch : चाइनीज स्मार्टफोन मेकर कंपनी Xiaomi का सब-ब्रांड Redmi आज भारत में अपना पहला फ्लागशिप स्मार्टफोन Redmi K20 Pro लॉन्च करने वाला है. इसके साथ कंपनी भारत में इस स्मार्टफोन का टोन-डाउन वेरिएंट Redmi K20 को भी लॉन्च करेगी. कंपनी का लॉन्च इवेंट दिल्ली में है. बता दें कि इस स्मार्टफोन को कंपनी होम मार्केट चीन में पहले ही लॉन्च कर चुकी है. भारत में इस स्मार्टफोन के लॉन्च से जुड़ी सभी जानकारी इस प्रकार हैं.

Redmi अपने लेटेस्ट K20 सीरीज के इन दोनों स्मार्टफोन्स भारत में आज दोपहर 11.30 बजे (Redmi K20 Series India Launch) लॉन्च करेगी. इस लॉन्च इवेंट को कंपनी की वेबसाइट mi.com पर और कंपनी के यूट्यूब चैनल पर लाइव देखा जा सकता है. इसके साथ ही BGR India भी आपको इस लॉन्च की जानकारी देता रहेगा. आप लॉन्च इवेंट को इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं.

जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि Redmi K20 सीरीज के ये दोनों फोन चीन में पहले ही लॉन्च हो चुके हैं. ऐसे में कंपनी भारत में इनकी कीमत चीन में इनकी कीमत के बराबर ही रख सकती है.Redmi K20 Pro के बेस वेरिएंट 6GB RAM + 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत चीन में 2,499 CNY (करीब 25,000 रुपये) है. इस स्मार्ट का दूसरा वेरिएंट 6GB RAM + 128GB की कीमत 2,599 CNY (करीब 25,900 रुपये) है. इसके बाद 8GB RAM + 128GB वाले वेरिएंट की कीमत 2,799 CNY (करीब 27,900 रुपये) और हाई एंड वेरिएंट 8GB RAM + 256GB की कीमत 2,999 CNY (करीब 29,900 रुपए) है.

इतना ही नहीं कंपनी ने लॉन्च से ठीक एक दिन पहले ट्वीट कर बताया कि कंपनी Redmi K20 Pro का स्पेशल वेरिएंट भी लॉन्च करेगी, जिसकी कीमत 4,80,000 रुपये होगी.

Mi fans! Tomorrow, we'll be unveiling a very special version of the #RedmiK20Pro… worth ₹4.8 LAKHS! 😮

What's gonna be so special about this device, you ask? RT if you want to know more! #BelieveTheHype 🤩 pic.twitter.com/UrluJgJj0F

— Redmi India (@RedmiIndia) July 16, 2019