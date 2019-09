Xiaomi के सब-ब्रांड Redmi ने अपनी K20 Series को जुलाई में लॉन्च किया था। इस सीरीज में कंपनी ने Redmi K20 और Redmi K20 Pro को लॉन्च किया था। कंपनी ने इन स्मार्टफोन को Carbon Black, Flame Red और Glacier Blue कलर ऑप्शन में लॉन्च किया था और अब Xiaomi India के MD, Manu Kumar Jain ने ट्वीट के जरिए घोषणा की है कि Redmi K20 Series के दोनों स्मार्टफोन सफेद कलर ऑप्शन में लॉन्च किए जा सकते हैं। Jain ने अपने ट्वीट में एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें एक पर्ल (मोती), पैन आदि दिखाई दे रहे हैं। ये सभी आइटम और तस्वीर का बैकग्राउंड सफेद कलर के है। इसके अलावा Jain ने इस ट्वीट में यूजर्स से इस अपकमिंग प्रॉडक्ट का अंदाजा लगाने के लिए कहा है।

Gadgets360 की रिपोर्ट के मुताबिक, तस्वीर में शामिल मोती और पैन में कुछ लिखा है, जो साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसमें लिखे हुए कंटेंट से पता चलता है कि यह प्रोडक्ट कल लॉन्च किया जा सकता है। फिलहाल इस कलर ऑप्शन के ऑफिशियल नाम के बारे में किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गई है। ऐसा हो सकता है कि कंपनी इसे Pearl White के नाम से लॉन्च करें।

Mi fans! Gear up for an EPIC surprise about #RedmiK20 series! Want to know what it is? The answer is in the image.

Let’s see if you can solve this riddle fast! RT if you were able to solve this riddle within a second.

Hint: the 🖊️ holds the first clue.#Xiaomi ❤️ pic.twitter.com/yO6LCNHDF0

— #MiFan Manu Kumar Jain (@manukumarjain) September 3, 2019