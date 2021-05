Xiaomi भारत में 13 मई को एक लॉन्च इवेंट का आयोजन करने जा रहा है, हालांकि ये इवेंट वर्चुअली आयोजित किया जाएगा. इस इवेंट में कंपनी अपना लो बटट रेंज स्मार्टफोन Redmi Note 10S लॉन्च करने वाली है. इसका खुलासा कंपनी की आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से किया गया है. बता दें कि Redmi Note 10S को मार्च एंड में ग्लोबली लॉन्च किया जा चुका है और तभी से भारतीय यूजर्स इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. Redmi Note 10S में शानदार परफॉर्मेंस क्षमता और दमदार बैटरी के साथ ही यूजर्स को बेहतरीन कैमरा क्वालिटी की भी सुविधा मिलेगी. Also Read - इन अर्फोडेबल Smartwatches के साथ घर बैठे चेक करें अपना ब्लड ऑक्सीजन लेवल

Redmi Note 10S की लॉन्चिंग

कंपनी के ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट के माध्यम से बताया गया है कि 13 मई को भारत में Redmi Note 10S लॉन्च किया जाएगा. यह लॉन्च इवेंट 13 मई को दोपहर 12 बजे शुरू होगी, इस इवेंट को वुर्चअली आयोजित किया जाएगा और कंपनी के सभी सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से लॉन्च इवेंट में हिस्सा लिया जा सकता है.

Get ready for the most #Savage #RedmiNote of 'em all! #SavagePerformance meets #StunningCamera with the all-new #RedmiNote10S. ⚡

Join us as we unveil this new BEAST at a special #LaunchFromHome event on 13th May, at 12 noon! 🏡 https://t.co/BqpLaWtdUa

— Redmi India – #RedmiNote10 Series (@RedmiIndia) May 3, 2021