Redmi Note 10T 5G को लेकर कंपनी ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि यह स्मार्टफोन जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा. Redmi Note 10T 5G के टीजर में इसकी एक झलक भी दिखाई गई है जिससे इसके ​डिजाइन का अंदाजा लगाया जा सकता है. हालांकि, अभी तक कंपनी ने Redmi Note 10T 5G की लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है, इसके लिए यूजर्स को थोड़ा इंतजार करना होगा. बता दें कि हाल ही में कंपनी ने भारतीय बाजार में Redmi Note 10 5G को Poco M3 Pro 5G नाम से बाजार में उतारा गया था. ये तीनों ही स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर पर काम करते हैं और इनके सभी फीचर्स लगभग एक समान होंगे.Also Read - Xiaomi और Oppo के बाद अब Samsung ने दिया यूजर्स को झटका, बढ़ाई मिड बजट रेंज स्मार्टफोन की कीमत

वैसे बता दें कि ई-कॉमर्स साइट Amazon ने अपकमिंग स्मार्टफोन Redmi Note 10T 5G को लेकर एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट जारी की है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह स्मार्टफोन भारतीय बाजार में Amazon के माध्यम से सेल के लिए उपलब्ध होगा. Redmi Note 10T 5G को लेकर जारी Redmi ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर टीजर जारी किया है. जहां इसके साथ फास्ट एंड फ्यूचरिस्टिक टैग दिया गया है. बता दें कि यह भारत में लॉन्च होने वाला Redmi Note सीरीज का पहला 5G स्मार्टफोन होगा. Also Read - Vodafone Idea यूजर्स के लिए अच्छी खबर, Vi App के जरिए कर सकेंगे COVID 19 वैक्सीन स्लॉट की बुकिंग, जानें कैसे?

Time to sit back and sip on your favourite cuppa ☕ cause we’re coming up with our first ever #FastAndFuturistic smartphone! 🔥

Brace yourselves cause #Redmi‘s gonna take you to speeds you’ve never been before. ☄️

Impact in T-X days!

Get notified: https://t.co/URaeJH2NoM pic.twitter.com/mNB8nPjaH4

— Redmi India – #RedmiNote10 Series (@RedmiIndia) July 8, 2021