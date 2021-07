काफी दिनों से चर्चा है कि Redmi भारतीय बाजार में नया स्मार्टफोन Redmi Note 10T 5G लॉन्च करने की तैयारी कर रही है और यह भारत में लॉन्च होने वाला कंपनी का पहला 5G स्मार्टफोन होगा. इस स्मार्टफोन को लेकर कंपनी टीजर भी जारी कर चुकी है और ई-कॉमर्स साइट Amazon India पर इससे जुड़ी एक डेडिकेटेड माइक्रो साइट भी जारी की जा चुकी है. वहीं अब कंपनी ने खुलासा कर दिया है कि Redmi Note 10T 5G भारत में 20 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा और एक्सक्लूसिवली Amazon India पर सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही उम्मीद है कि Prime Days sale के दौरान ये पहली बार सेल के लिए आएगा.Also Read - BSNL ने पेश किया नया प्लान, अब 50 रुपये से कम कीमत में उठाएं 10GB डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ

Redmi Note 10T 5G की लॉन्चिंग

Redmi Note 10T 5G को लेकर कंपनी ने अपने ​आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के माध्यम से जानकारी दी है कि यह स्मार्टफोन भारत में 20 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा. इसके साथ ही कंपनी ने फोन की इमेज भी शेयर की है जिसमें इसके ब्लू कलर वेरिएंट को दिखाया गया है. इस स्मार्टफोन के बैक पैनल में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है जो कि एलईडी फ्लैश के साथ आएगा. फोन के राइट साइड पैनल में वॉल्यूम और पावर बटन दिए गए हैं. वहीं सबसे नीचे कंपनी का लोगो स्थि​त है.

Brace yourselves for #RedmiNote10T5G, launching on 20.07.2021! ☄️

Step in to a #FastAndFuturistic world soon. ✨

Excited? Get notified & participate in the #contest to win: https://t.co/URaeJH2NoM pic.twitter.com/tB2bKN0P2Z

— Redmi India – #RedmiNote10 Series (@RedmiIndia) July 12, 2021