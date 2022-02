Redmi Note 11 Series को आधिकारिक तौर पर भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है. इस सीरीज के तहत कंपनी ने दो स्मार्टफोन Redmi Note 11 और Redmi Note 11S को बाजार में उतारा है. दोनों ही स्मार्टफोन कई दमदार फीचर्स से लैस हैं और इनमें यूजर्स को शानदार फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस मिलेगा. बता दें ​कि ये सीरीज भारत से पहले चीन व ग्लोबल मार्केट में लॉन्च की जा चुकी है. आइए जानते हैं इनकी कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में डिटेल से.Also Read - Infinix ने लॉन्च किया अपना पहला 5G स्मार्टफोन Infinix Zero 5G, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

Redmi Note 11 की कीमत

Redmi Note 11 को भारत में तीन स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसके बेस मॉडल की कीमत 12,499 रुपये है और इसमें 4GB + 64GB स्टोरेज दी गई है. जबकि 6GB + 64GB मॉडल की कीमत 13,499 रुपये और 6GB + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 14,999 रुपये है. यह स्मार्टफोन पहली बार 11 फरवरी को सेल के लिए उपलब्ध होगा. Also Read - How to Download Voter ID Card Online: घर बैठे डाउनलोड करें वोटर आईडी कार्ड, यहां जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Redmi Note 11S की कीमत

Redmi Note 11S की कीमत पर नजर डालें तो इसके बेस मॉडल को बाजार में 15,499 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है और इसमें 6GB + 64GB स्टोरेज दी गई है. वहीं 6GB + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 16,499 रुपये और 8GB + 128GB मॉडल की कीमत 17,499 रुपये है. इसकी पहली सेल 21 फरवरी को शुरू होगी. दोनों ही स्मार्टफोन कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा ई—कॉमर्स साइट Amazon India और रिटेल स्टोर्स पर सेल के लिए उपलब्ध होंगे. Also Read - BSNL ने लॉन्च किया 197 रुपये वाला प्रीपेड प्लान, लंबी वैलिडिटी के साथ डेली मिलेगा 2GB डाटा, जानिए अन्य बेनिफिट्स