Redmi Note 11 Sale in India: Redmi Note 11 सीरीज को हाल ही में भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था. इस सीरीज के तहत कंपनी ने Redmi Note 11 और Redmi Note 11S को बाजार में उतारा. दोनों ही स्मार्टफोन पावरफुल प्रोसेसर और दमदार बैटरी समेत कई खास फीचर्स से लैस हैं. आज यानि 14 फरवरी को Redmi Note 11 को भारतीय बाजार में सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. इसकी सेल Amazon India पर आज दोपहर 12 बजे शुरू होगी. आइए जानते हैं इसकी कीमत और फीचर्स के बारे में डिटेल से.

Redmi Note 11: मिलेंगे कई आकर्षक ऑफर्स

Redmi Note 11 को भारत में तीन स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसके बेस मॉडल की कीमत 12,499 रुपये है और इसमें 4GB + 64GB स्टोरेज दी गई है. जबकि 6GB + 64GB मॉडल की कीमत 13,499 रुपये और 6GB + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 14,999 रुपये है. यह स्मार्टफोन आज यानि 14 फरवरी को दोपहर 12 बजे सेल के लिए उपलब्ध होगा.

इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के साथ ही आप ई-कॉमर्स साइट Amazon India से खरीद सकते हैं. स्मार्टफोन के साथ यूजर्स को कई आकर्षक ऑफर्स का भी लाभ उठाने का मौका मिलेगा. यदि आप स्मार्टफोन को खरीदने के लिए Bank of Baroda के कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा.

Redmi Note 11: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Redmi Note 11 स्मार्टफोन में 6.43 इंच की फुल एचडी+ एमोलेड​ डिस्प्ले दी गई है जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है. यह स्मार्टफोन 6nm Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें फोटोग्राफी के लिए क्वाड रियर कैमरा दिया गया है. फोन का मेन सेंसर 50MP का है, जबकि 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2MP का मैक्रो लेंस और 2MP का पोर्ट्रेट लेंस दिया गया है. वहीं वीडियो कॉलिंग और सेल्फी की सुविधा के लिए इसमें 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसके अलावा फोन में 5000mAh की बैटरी मौजूद है.