Redmi Note 11S का इंतजार कर रहे यूजर्स को यह जानकर खुशी होगी कि कंपनी ने इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है. भारतीय बाजार में Redmi Note 11S स्मार्टफोन 9 फरवरी को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा. इस स्मार्टफोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप और एमोलेड डिस्प्ले मिल सकती है. साथ ही यह डिजाइन के मामले में भी बेहद आकर्षक और खूबसूरत होगा. आइए जानते हैं इसकी लॉन्चिंग डिटेल से लेकर संभावित स्पेसिफिकेशन्स तक सबकुछ.Also Read - Flipkart Grand Gadget Days Sale में स्मार्टवॉच से लेकर ईयरफोन तक कई प्रोडक्ट्स पर मिल रहा है जबरदस्त डिस्काउंट

