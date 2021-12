Redmi Note 11T 5G को भारत में पिछले दिनों ही लॉन्च किया गया है और यह कंपनी का मिड बजट रेंज स्मार्टफोन है. अगर आप इसे खरीदने का इंतजार कर रहे हैं तो (5G Smartphone in India) बता दें कि यह स्मार्टफोन आज यानि 7 दिसंबर को (Redmi Note 11T 5G Price in India) पहली बार सेल के लिए उपलब्ध होगा. इसे तीन अलग-अलग स्टोरेज वेरिएंट (Discount on Smartphone) और कई आकर्षक ऑफर्स के साथ खरीदा जा सकता है. इस स्मार्टफोन को MediaTek Dimensity 810 प्रोसेसर पर पेश किया गया है और इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मौजूद है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और ऑफर्स के बारे में डिटेल से.Also Read - Free Fire Redeem Codes 7 December 2021: जीतना है गेम तो इस्तेमाल करें ये शानदार आइटम्स

Redmi Note 11T 5G: कीमत और ऑफर्स

Redmi Note 11T 5G की सेल आज यानि 7 दिसंबा को दोपहर 12 बजे शुरू होगी. इस स्मार्टफोन की तीन स्टोरेज वेरिएंट में खरीदा जा सकता है. इसके 6GB + 64GB मॉडल की कीमत 16,999 रुपये है. जबकि 6GB + 128GB मॉडल को 17,999 रुपये और 8GB + 128GB मॉडल को 19,999 रुपये में पेश किया गया है. यह स्मार्टफोन Aquamarine Blue, Matte Black और Stardust White कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा.

इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट Mi.com के अलावा Amazon, Mi Home और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है. Amazon पर यह स्मार्टफोन 800 रुपये की शुरुआती ईएमआई के साथ उपलब्ध होगा. जबकि Mi.com पर स्मार्टफोन पर यूजर्स 1,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं. लेकिन यह डिस्काउंट केवल ICICI Bank क्रेडिट कार्ड पर ही उपलब्ध होगा.