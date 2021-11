Redmi Note 11T 5G को लेकर पिछले काफी दिनों लीक व खुलासे सामने आ रहे हैं. वहीं अब कंपनी ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि यह स्मार्टफोन भारत में 30 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा. बता दें कि यह पिछले महीने चीन (Redmi Note 11T 5G Price) में लॉन्च हुए Redmi Note 11 का ही रिब्रांडेड वर्जन है. (Tech News Today) लॉन्च डेट के साथ ही (Redmi Smartphone in India) अपकमिंग स्मार्टफोन Redmi Note 11T 5G से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ गई हैं.Also Read - आलू बेचने वाले ने 2.5 लाख रुपये में खरीदा BSNL का VIP मोबाइल नंबर, जानें आखिर क्या है इसमें खास?

Break-neck speed for those who live life in the fast lane! Brace yourselves for the arrival of Redmi’s #NextGenRacer. 🚥

The all-new #5G enabled #RedmiNote11T5G is coming your way on 30.11.2021. 🏁

Gear up for the race of the season here:

👉 https://t.co/vG106xqjE7 pic.twitter.com/lTWqYS73rJ

— Redmi India – #RedmiNote11T5G (@RedmiIndia) November 15, 2021