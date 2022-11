Xiaomi ने हाल ही में चीन में Redmi Note 12 सीरीज लॉन्च किया है. इस सीरीज में Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro+ और Redmi Note 12 Explorer एडिशन लॉन्च किए गए हैं. उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही भारतीय बाजार में भी इन्हें लॉन्च किया जाएगा. लेकिन भारत में ये दूसरे नामों के साथ लॉन्च हो सकते हैं. MIUI टेस्टर Kacper Skzypek की मानें तो Redmi का Note 12 Pro+ मॉडल भारत में Xiaomi 12i HyperCharge के नाम से लॉन्च हो सकता है. Also Read - Realme के इस फोन में है 50 हजार वाले हैंडसेट के फीचर्स, कीमत है इतनी कम कि दांतों तले दबा लेंगे उंगली

Xiaomi का HyperCharge फोन हाई स्पीड चार्ज पर फोकस होगा. उदाहरण के तौर पर Xiaomi 11i HyperCharge को 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ लॉन्च किया गया था. अब इसका अगला हैंडसेट Redmi Note 12 Pro+ भी 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ लॉन्च हो सकता है. हालांकि यह अब भी स्पष्ट नहीं है कि Redmi Note 12 Pro को Xiaomi 12i के नाम से लॉन्च किया जाएगा या किसी और नाम के साथ. हालांकि यह माना जा रहा है कि Xiaomi 11i सीरीज में जिस तरह दो हैंडसेट शामिल थे, वैसे ही Xiaomi 12i सीरीज में भी Xiaomi 12i और Xiaomi 12i HyperCharge दो हैंडसेट हो सकते हैं.

बता दें कि Xiaomi ने भारत में इस सीरीज के लॉन्च को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है. लेकिन सोशल मीडिया पर आ रही खबरों की मानें तो 12i फैमिली के फोन्स साल 2023 की शुरुआत में लॉन्च हो सकते हैं. जानिये Xiaomi 12i HyperCharge में कौन से स्पेसिफिकेशन्स होंगे.

#RedmiNote12ProPlus will come to India as #Xiaomi12iHyperCharge. pic.twitter.com/rlS2pRRaMe

— Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) October 31, 2022