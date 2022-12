200MP कैमरे वाला Redmi Note 12 Pro Plus इस तारीख को हो रहा लॉन्च, हाथ में लेते ही बनेंगे फोटोग्राफर

Redmi Note 12 Pro Plus के लॉन्च की तारीख कंफर्म हो गई है. इस फोन में 200 एमपी कैमरा है. इससे फोटो खींचने में आपको इतना मजा आने वाला है कि आप किसी फोटोग्राफर जैसा महसूस करने लगेंगे.

Redmi Note 12 Pro Plus लॉन्च की तारीख कंफर्म हो गई है.

स्मार्टफोन ब्रांड Xiaomi ने भारत में Redmi Note 12 Pro Plus फोन की लॉन्चिंग तारीख का खुलासा कर दिया है. जैसा कि कंपनी ने Redmi India के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बताया है, उसके अनुसार हैंडसेट को 5 जनवरी 2023 को भारत में लॉन्च किया जाएगा.

कंपनी ने अपने ट्वीट में कहा है कि सबसे बेहतरीन = #RedmiNote12 Pro+ 5G! #SuperNote पर यह कैमरा एकमात्र ऐसा कैमरा है जिसकी आपको कभी भी आवश्यकता होगी. इसे पाने की आपकी इच्छा 05.01.2023 को : बजे पूरी होने वाली है.

कंपनी ने mi.com पर स्मार्टफोन का एक डेडिकेटेड वेबपेज भी बनाया है. वेबपेज के अनुसार, Redmi Note 12 Pro Plus में पीछे की तरफ 200MP का कैमरा होगा. स्मार्टफोन 5G सपोर्ट करेगा. टीजर में जहां Redmi Note 12 Pro Plus का ही जिक्र है, लेकिन संभावना है कि Xiaomi देश में Redmi Note 12 और Redmi Note 12 Pro ला सकती है. Redmi Note 12 Pro Plus के भारतीय वेरिएंट में चीनी मॉडल के समान स्पेसिफिकेशन और फीचर होने की उम्मीद की जा रही है.

चीन में पहले से ही उपलब्ध, Redmi Note 12 Pro Plus में 6.67 इंच की फुल एचडी OLED स्क्रीन हो सकती है. फोन के डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz तक हो सकता है. कहा जाता है कि स्मार्टफोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 चिपसेट द्वारा संचालित होता है जिसे 12GB तक LPDDR4X रैम के साथ जोड़ा जाता है.

कैमरा की बात करें तो Redmi Note 12 Pro Plus में पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप होने की अफवाह है. Xiaomi ने फोन पर 200MP मुख्य सेंसर की पुष्टि पहले ही कर दी है. मुख्य सेंसर को तीन अन्य सेंसर के साथ जोड़ा जा सकता है. सेल्फी के लिए Redmi Note 12 Pro Plus में फ्रंट में 16MP का कैमरा हो सकता है.