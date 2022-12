6.67 इंच डिस्प्ले और 50MP कैमरा के साथ 5 जनवरी को लॉन्च हो रहा है Redmi Note 12 Pro, देखें फुल स्पेसिफिकेशन

Xiaomi का ब्रांड Redmi भारतीय बाजार के लिए Redmi Note 12 लाइनअप के लॉन्च के साथ अपनी नोट-सीरीज का विस्तार करने के लिए तैयार है. कंपनी ने घोषणा की है कि वह भारत में 5 जनवरी को अपने अगले स्मार्टफोन से पर्दा उठाएगी. चीनी स्मार्टफोन निर्माता ने इस लाइनअप के लिए दो नए हैंडसेट की पुष्टि की है – Redmi Note 12 Pro और Redmi Note 12 Pro+. Redmi India ने आगामी Redmi Note 12 Pro स्मार्टफोन के लॉन्च डिटेल शेयर करते हुए ट्विटर पर स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन के साथ एक लैंडिंग पेज का लिंक शामिल है.

The # is here to (un)shake up the game in its segment. Loaded with a segment-first , steady pictures and videos will be your new normal! Get Note-ified: https://t.co/kR88goHWzM pic.twitter.com/9PTeIjPIJs — Redmi India (@RedmiIndia) December 19, 2022