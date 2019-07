चाइनीज स्मार्टफोन मेकर कंपनी Xiaomi के दो स्मार्टफोन Redmi 7A और Redmi Note 7 Pro आज ऑनलाइन सेल पर बिक्री के लिए मौजूद रहेंगे। कंपनी का मिड रेंड स्मार्टफोन Redmi Note 7 Pro जहां रात 12 बजे से सेल पर उपलब्ध है वहीं एंट्री सेगमेंट में Redmi 7A दोपहर 12 बजे सेल पर आएगा। ये सेल हमेशा की तरह ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart, Mi.com और Mi Home stores पर आयोजित हो रही है। ऑफर की बात करें तो Xiaomi के दोनों स्मार्टफोन के साथ बॉयर्स को डबल डेटा बेनिफिट (Redmi 7A and Redmi Note 7 Pro Sale Offer) मिल रहा है।

बता दें कि Redmi 7A को कंपनी ने 5,799 रुपये (Redmi 7A Price in India) की शुरुआती कीमत और Redmi Note 7 Pro को 13,999 रुपये (Redmi Note 7 Pro Price in India) की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया है। जानों दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस (Redmi Note 7 Pro and Redmi 7A Specifications) और फीचर्स के बारे में।

Redmi Note 7 Pro price in India and Sale Offers

Redmi Note 7 Pro का बेस वेरिएंट (4GB रैम + 64GB स्टोरेज) की कीमत 13,999 रुपये (Redmi Note 7 Pro Price in India) है। इसके साथ ही दूसरा वेरिएंट 6GB RAM + 64GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी कीमत 15,999 रुपये है। इसके साथ ही इसका टॉप-एंड वेरिएंट 6GB RAM + 128GB स्टोरेज की कीमत 16,999 है। ये स्मार्टफोन न्यूबूला रेड, नेपच्यून ब्लू और स्पेस ब्लैक तीन कलर ऑप्शन में आता है। सेल ऑफर की बात करें Redmi Note 7 Pro के साथ जियो यूजर्स को डबल डेटा बेनिफिट (Redmi Note 7 Pro Sale Offers) मिलता है। ये डबल डेटा बेनिफिट 198 रुपये या इससे ऊपर के रिचार्ज पर मिलता है। वहीं एयरटेल यूजर्स को पहले दस महीने के लिए 249 या 349 के रिचार्ज पर एडिशनल 1,120GB डेटा और अनलिमिडेट कॉलिंग का बेनिफिट मिलता है।

Redmi 7A price in India and Sale Offers

Redmi 7A का 16 GB स्टोरेज वेरिएंट 5,999 रुपये की कीमत (Redmi 7A Price in India) और 32GB की कीमत 6,199 रुपये है। Redmi 7A स्मार्टफोन को कंपनी मेट ब्लैक, मेट ब्लू और मेट गोल्ड कलर वेरिएंट में लॉन्च किया है। जुलाई महीने में कंपनी इस स्मार्टफोन के दोनों वेरिएंट पर 200 रुपये का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। Redmi 7A सेल ऑफर (Redmi 7A Sale Offers) की बात करें तो जियो यूजर्स को इस स्मार्टफोन के साथ 2,200 रुपये का कैशबैक और 125GB का एडिशनल डेटा बेनिफिट मिल रहा है। इस ऑफर के लिए जियो यूजर्स को 198 या 299 तक या इससे ऊपर का रिचार्ज करवाना पड़ेगा।

Redmi Note 7 Pro Specifications and Features

Note 7 Pro स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस और फीचर (Redmi Note 7 Pro Specifications and Features) की बात करें तो इसमें ग्लास बैक और वाटरड्रॉप स्टाइल नॉच दी गई है। स्मार्टफोन में 6.3-इंच की LCD डिस्प्ले फुल एचडी+ रिजॉल्यूशन के साथ दी गई है। इसका रिजॉल्यूशन 2340 x 1080 पिक्सल है और इसका एस्पेक्ट रेश्यो 19.5:9 है। शाओमी ने स्मार्टफोन के फ्रंट और बैक दोनों जगह Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन दी है। स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर क्वॉलकॉल स्नैपड्रैगन 675 SoC दिया गया है। प्रोसेसर को 11nm प्रोसेस के साथ बनाया गया है और बेहतर गेमिंग के लिए इसमें Adreno 612 GPU दिया गया है। इसके साथ ही Redmi Note 7 Pro में 6जीबी LPDDR4X रैम और 128जीबी स्टोरेज दी गई है। कंपनी का दावा है कि इस स्मार्टफोन को AnTuTu बेंचमार्क में 180,000 से ज्यादा का स्कोर हासिल हुआ है।

इस स्मार्टफोन की खासियत इसमें दिया 48-मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, जो Sony IMX586 इमेज सेंसर के साथ आता है और इसके साथ ही इसमें 5-मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी शामिल है। स्मार्टफोन कई AI डिटेक्शन, AI लाइट ट्रेल और AI पोट्रेट 2.0 मोड के साथ आता है। स्मार्टफोन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट के साथ आता है। स्मार्टफोन में 13-मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा शामिल है। इसके अलावा कंपनी ने इसमें 4,000mAh की बैटरी दी है, जो क्वॉलकॉम क्विक चार्ज 4 फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। स्मार्टफोन एंड्रॉइड 9 पाई बेस्ड MIUI 10 के साथ प्रीलोडेड आता है।

Redmi 7A Specifications and Features

Redmi 7A स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस और फीचर (Redmi 7A Specifications and Features) की बात करें तो कंपनी ने फोन में 5.45-inch screen HD+ डिस्प्ले दिया है। इसके अलावा फोन में octa-core Qualcomm Snapdragon 439 SoC है जिसकी क्लॉक्ड स्पीड 2GHz है। फोन की स्टोरेज को डेडिकेटिड माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है।

Redmi 7A में कंपनी ने 12मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर कैमरा दिया है जो Sony IMX486 सेंसर के साथ आता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने पांच मेगापिक्सल का कैमपा दिया है। कंपनी ने फोन में 4,000mAh की बैटरी दी है। Redmi 7A को splash प्रूफ डिजाइन के साथ पेश किया गया है। साथ ही इसमें वायरलैस FM रेडियो सपोर्ट भी है। सिक्योरिटी के लिए फोन में AI फेस अनलॉक फीचर है।