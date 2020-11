Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9 Pro 5G price: Xiaomi ने अपनी बहुप्रतीक्षित Redmi Note 9 5G सीरीज लॉन्च कर दी. इसके तहत कंपनी ने Redmi Note 9 5G और Redmi Note 9 Pro 5G फोन्स चीन में लॉन्च किए हैं. ये दोनों फोन पंच-होल डिजाइन और सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल के साथ आए हैं. 5जी फोन्स के साथ कंपनी ने Redmi Note 9 4G को भी चीन में पेश कर दिया. Also Read - POCO Independent Brand: Xiaomi से अलग POCO की स्वतंत्र पहचान, बेच डाले लाखों स्मार्टफोन

Redmi Note 9 5G price (रेडमी नोट 9 5G की कीमत)

Redmi Note 9 5G को तीन वेरियंट में पेश किया गया है. इसके 6GB + 128GB वेरियंट का दाम 1299 RMB (चीन की करेंसी) यानी करीब 14,600 रुपये है. वहीं, 8GB + 128GB वेरियंट की कीमत 1499 RMB (करीब 16,900 रुपये) और 8GB + 256GB वेरियंट का दाम 1699 RMB (करीब 19,000 रुपये) है. Also Read - How to check fake Xiaomi products: Xiaomi का प्रॉडक्ट असली या नकली? ऐसे करें चेक

Redmi Note 9 Pro 5G price (रेडमी नोट 9 5G प्रो की कीमत)

Redmi Note 9 Pro 5G को भी तीन वेरियंट में लॉन्च किया है. इसके 6GB + 128GB वेरियंट की कीमत 1599 RMB (करीब 18 हजार रुपये) और 8GB + 128GB वेरियंट का दाम 1799 RMB (करीब 20 हजार रुपये) है. वहीं, 8GB + 256GB वाले मॉडल का दाम 1999 RMB (करीब 22,500 रुपये) है. Also Read - सावधान! बाजार में बिक रहे हैं नकली Mi प्रोडक्ट, बेंगलुरु और चेन्नई से 33 लाख रुपये का सामान जब्त

Redmi Note 9 4G की चीन में कीमत

Redmi Note 9 4G की कीमत चीन में 999 RMB (करीब 11,200 रुपये) से 1499 RMB (करीब 16,900) रुपये के बीच है.

Redmi Note 9 5G की खूबियां

Redmi Note 9 5G में 6.53-इंच फुल FHD+ डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 800U प्रोसेसर और 8GB रैम है. रियर में 48MP, 8MP और 2MP के तीन कैमरे, जबकि फ्रंट में 13MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. फोन में 5000mAh की बैटरी है. यह स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 10 आधारित MIUI 12 पर काम करता है. फिंगरप्रिंट स्कैनर फोन की साइड दिया गया है.

Redmi Note 9 Pro 5G की खूबियां

Redmi Note 9 Pro 5G में 6.67 इंच फुल HD+ IPS डिस्प्ले और Snapdragon 750G प्रोसेसर है. यह फोन भी ऐंड्रॉयड 10 आधारित MIUI 12 पर काम करता है. इस फोन में 108MP, 13MP, 2MP और 2MP के चार रियर कैमरे, 16MP का फ्रंट कैमरा और 33 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ 4820mAh की बैटरी दी गई है. इसमें भी फिंगरप्रिंट सेंसर साइड में दिया गया है.