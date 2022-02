Jio vs Airtel vs Vodafone Idea: टेलीकॉम कंपनियां अपने यूजर्स को लुभाने के लिए आए दिन नए प्लान और बेनिफिट्स पेश करती रहती हैं. यूजर्स भी ऐसे ही प्लान की तलाश में रहते हैं जिनमें (Best Prepaid Plans) उन्हें कम खर्च में अधिक बेनिफिट्स मिलें. यहां हम Jio, Airtel और Vodafone Idea के ऐसे ही प्रीपेड प्लान के बारे में जानकारी दे रहे हैं, (Prepaid Plan Under Rs 300) जिनमें आपको 300 रुपये से कम कीमत में डेली 1.5GB डाटा और फ्री कॉलिंग (Unlimited Calling) की सुविधा मिलती है.Also Read - Flipkart Mobiles Bonanza: मात्र 190 रुपये में घर ले जाएं OPPO का ये 5G Smartphone, जानें ऑफर्स की डिटेल

Jio का 239 रुपये वाला प्लान

Jio के 239 रुपये वाले प्लान की बात करें तो यह 28 दिनों की वैलिडिटी (Free Calling And Data Plan) के साथ आता है. इस प्लान में यूजर्स को डेली 1.5GB डाटा दिया जा रहा है. यानि 28 दिनों तक आप कुल 42GB डाटा का लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा प्लान में डेली 100 फ्री एसएमएस भी प्राप्त होंगे. इतना ही नहीं, देशभर में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग का भी लाभ उठाया जा सकता है.

Airtel का 299 रुपये वाला प्लान

Airtel के इस प्लान में भी यूजर्स को डेली 1.5GB डाटा प्राप्त होगा और इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है. प्लान में मिलने वाले अन्य बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की भी सुविधा दी जा रही है. साथ ही डेली 100 एसएमएस दिए जाएंगे. इस प्लान के साथ यूजर्स को 30 दिन के लिए अमेजन प्राइम वीडियो का फ्री सब्सक्रिप्शन भी प्राप्त होगा.

Vodafone Idea का 299 रुपये वाला प्लान

Vodafone Idea के इस प्लान में भी डेली 1.5GB डाटा दिया जा रहा है. इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है और इसमें यूजर्स को डेली 100 एसएमएस भी प्राप्त होंगे. प्लान में सभी नेटवर्क पर अन​लिमिटेड कॉलिंग का लाभ उठाया जा सकता है. इसके अलावा प्लान बिंज ऑल नाइट और वीकेंड डेटा रोलओवर का भी लाभ मिल रहा है.