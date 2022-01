Reliance Jio 6G: टे​लीकॉम इंडस्ट्री में Reliance Jio आज एक नाम है जो कि हर किसी की जुबां पर है. कंपनी ने यूजर्स को हाई स्पीड इंटरनेट के साथ ही कई शानदार प्लान भी उपलब्ध कराए हैं. ऐसे में जहां अभी देश में 5G को लेकर भी कई जगह काम जारी है, वहीं Jio ने 6G की तैयारी कर ली है. Jio अपने यूजर्स को जल्द ही जल्द 6G का एक्सपीरियंस मुहैया कराने की पूरी (6G in India) कोशिश में है. इसी कोशिश में कंपनी ने University of Oulu के साथ समझौता किया है (6G Internet Speed) जो कि 6G नेटवर्क का पता लगाने का काम करेगी. जिससे यूजर की आवश्यकताओं को समझने में आसानी होगी.Also Read - Whatsapp Tips And Tricks: व्हाट्सऐप पर भूल से की गई ये गलतियां Admin को पहुंचा सकती हैं जेल

बता दें कि 6G की स्पीड 5G की तुलना में 100 गुना अधिक होगी. यानि आप इस स्पीड की मदद से चंद सेकेंड में एक मूवी डाउनलोड कर सकेंगे. हालांकि, Reliance Jio ने अभी तक 6G को लेकर अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है. लेकिन कंपनी का कहना है कि 'इस साझेदारी से एरियल और Aerial and Space communication, Holographic Beamforming, 3D Connected Intelligence in Cybersecurity, Microelectronics और Photonics को इंडस्ट्री और एकेडमी दोनों में बढ़ावा मिलेगा.'

Jio के सीनियर प्रेसिडेंट आयुष भटनागर ने कहा कि 'University of Oulu के साथ6G अनुसंधान और क्षमताओं में शुरुआती निवेश 5G में जियो लैब की क्षमताओं को पूरक कर सकता है और 6G को जीवंत कर सकता है. 6G हमारे दैनिक जीवन में एक डिजिटल ट्विन के रूप में प्रौद्योगिकी को गहराई से एकीकृत करने के लिए 5G क्षमताओं का निर्माण करने का वादा करता है. अत्याधुनिक क्षेत्रों जैसे कि इंटरनेट ऑफ नैनो-थिंग्स और व्यापक एआई में जबरदस्त व्यावसायिक संभावनाएं हैं.' भारत में 6G के लिए यूजर्स को 2025 तक का इंतजार करना होगा. रिपोर्ट के अनुसार 2025 से पहले 6G के रोलआउट होने की कोई उम्मीद नहीं है. साल 2023 से 2024 के अंत तक भारत स्वदेशी रूप से 6G टेक्नोलॉजी को लाने के लिए आश्वस्त है.