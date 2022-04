Jio vs Airtel vs Vi: टेलिकॉम इंडस्ट्री में काफी समय से हलचल जारी है, एक और कंपनियां अपने प्लान्स की कीमतों में इजाफा कर रही हैं. वहीं दूसरी ओर यूजर्स एक महीने वाले प्रीपेड प्लान्स की डिमांड कर रहे हैं. (Reliance Jio Prepaid Plan) क्योंकि टेलिकॉम कंपनियां एक महीने की वैलिडिटी के नाम पर 28 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान्स उपलब्ध करा रही है और यूजर्स की डिमांड है कि कंपनियों को 30 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान पेश करने चाहिए. वहीं यूजर्स की डिमांड को देखते हुए हाल ही में Reliance Jio, Airtel और Vodafone Idea ने पूरे एक महीने की वैलिडिटी वाले प्लान्स बाजार में उतारे हैं. आइए जानते हैं Reliance Jio, Airtel और Vodafone Idea के इन प्लान्स की कीमत और इनमें मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में डिटेल से.Also Read - Upcoming Smartphone in April 2022: Oppo F21 Pro से लेकर Xiaomi 12 Pro तक, इस महीने भारत में लॉन्च होंगे ये शानदार स्मार्टफोन

Jio Calender Month Plan

ट्राई के आदेश और यूजर्स की डिमांड के बाद सबसे पहले Reliance Jio ने एक महीने की वैलिडिटी वाले प्लान्स बाजार में उतारे. कंपनी ने Jio Calender Month Plan की घोषणा की है और यह प्लान कैलेंडर के अनुसार काम करेगा. यानि जिस महीने में 30 दिन होंगे, यह प्लान 30 दिनों तक वैलिडि होगा, जबकि 31 दिन वाले महीने में यूजर्स पूरे 31 दिनों तक इसका लाभ उठा सकेंगे. इस प्लान की कीमत 259 रुपये है. इस प्लान्स में यूजर्स को डेली 1.5GB डाटा प्राप्त होगा. यानि यूजर्स 30 दिन वाले महीने में 45GB डाटा और 31 दिन वाले महीने में 46.5GB डाटा का लाभ उठा सकेंगे. इसके अलावा यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ यूजर्स को डेली 100 एसएमएस प्राप्त होंगे. साथ ही Jio TV, JioCinema, JioSecurity और JioCloud जैसी सभी Jio Apps का फ्री एक्सेस भी मिलेगा.

Vodafone Idea Monthly Plans

Vodafone Idea ने भी हाल ही में अपने यूजर्स को शानदार तोहफा देते हुए दो मंथली प्रीपेड प्लान बाजार में उतारे हैं. इनकी कीमत 327 रुपये और 337 रुपये है. Vodafone Idea के 327 रुपये वाले प्रीपेड प्लान की बात करें तो यह 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और 25GB डाटा दिया जा रहा है. वहीं 337 रुपये प्लान की बात करें तो यह इसकी वैलिडिटी 31 दिनों की है. इसमें 28GB डाटा, डेली 100 एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है. इसके अलावा यूजर्स को Vi Movies और TV app का फ्री सब्सक्रिप्शन भी प्राप्त होगा.

Airtel Monthly Plans

Reliance Jio और Vodafone Idea के साथ ही Airtel ने भी अपने यूजर्स के लिए एक महीने की वैलिडिटी वाले प्लान्स पेश किए हैं. इनकी कीमत 296 रुपये और 319 रुपये है. Airtel के 296 रुपये वाले की वैलिडिटी 30 दिनों की है और इसमें कुल 25GB डाटा दिया जा रहा है. इसके अलावा अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ ही Amazon Prime Video और Wynk Music का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है. Airtel के 319 रुपये वाले प्लान में यूजर्स को डेली 2GB डाटा प्राप्त होगा. यह प्लान कैलेंडर के अनुसार काम करता है, 30 दिन वाले महीने में यूजर्स को कुल 60GB डाटा और 31 दिन वाले महीने में 62GB डाटा का लाभ उठाया जा सकता है.