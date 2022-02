Reliance Jio ने अपने मेड-इन-इंडिया ब्राउजर JioPages इंटरनेट यूजर्स को ट्रैकर्स से बचाने के लिए एक नया फीचर Secure Mode पेश किया है. JioPages एक इन-बिल्ट फीचर लॉन्च करने वाला पहला भारतीय ब्राउजर है (Made in India Browser) जो ट्रैकर्स को ऑनलाइन ब्राउज करते समय इंटरनेट उपयोगकर्ता को ट्रैक करने से रोककर (Internet Browser) ऑनलाइन गोपनीयता सुनिश्चित करता है. यह फीचर इंटरनेट ब्राउजिंग के दौरान यूजर्स की सिक्योरिटी का खास ख्याल रखेगा.Also Read - How to Download Voter ID Card Online: घर बैठे डाउनलोड करें वोटर आईडी कार्ड, यहां जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

JioPages के लिए आया नया फीचर

'Secure Mode' के लॉन्च के साथ, JioPages भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए तेज और अनुकूलन योग्य ब्राउजिंग के अलावा एक सुरक्षित ब्राउजिंग एक्सपीरियंस देने वाला एक मुख्य ब्राउजर बन गया है. JioPages वेब ब्राउजर के अंदर सिक्योर मोड कुकीज, फिंगरप्रिंटिंग, वेब बीकन, रेफरर हेडर, अवांछित विज्ञापन, ट्रैकिंग संसाधनों आदि जैसे हर संभावित ट्रैकिंग तंत्र को अवरुद्ध करके अपने उपयोगकर्ताओं की सुरक्षित ब्राउजिंग अनुभव और ऑनलाइन गोपनीयता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.

इस सुविधा को जल्द ही सेट-टॉप बॉक्स उपयोगकर्ताओं के लिए भी विस्तारित किया जाएगा जियोपेजेज सुविधाओं के अंदर सुरक्षित मोड – उपयोगकर्ता की पहचान की रक्षा करना, विज्ञापनों को प्रतिबंधित करना, कुकी सहमति पॉप-अप को ब्लॉक करना आदि. बता दें कि JioPages आठ भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है. इसमें हिंदी, मराठी, तमिल, गुजराती, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और बंगाली शामिल हैं.

कैसे करें Secure Mode का इस्तेमाल