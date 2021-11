Reliance Jio Tariff Hike: Airtel और Vi के बाद अब रिलायंस Jio ने भी सभी रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए हैं. नए टैरिफ प्लान की बढ़ी हुई कीमतें (Reliance Jio Tariff Hike) 1 दिसंबर से लागू होंगी. रिलायंस जियो ने 1 दिसंबर से टैरिफ प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है जिसके मुताबिक अब बेसिक जियो प्लान जो पहले 75 रुपये था वह अब 91 रुपये से शुरू होगा.Also Read - Airtel और Vodafone Idea के प्रीपेड प्लान्स की नई कीमतें आज से हुई लागू, यहां देखें पूरी लिस्ट

बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले Airtel और Vi (Vodafone Idea) ने अपने टैरिफ प्लान महंगे करने की घोषणा की थी. ऐसे में दोनों कंपनियों के टैरिफ में बढ़ोतरी करने के बाद से माना जा रहा था कि Jio अपनी कीमतों को कम कर सकती है या इसे बनाए रख सकती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब Jio ने भी अपने प्रीपेड टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी की घोषणा की है. Jio प्रीपेड प्लान्स में लगभग 20% की बढ़ोतरी हुई है. रिलायंस जियो ने नए प्रीपेड टैरिफ प्लान (Reliance Jio New Tariff Plan Price) पेश किए हैं. जिनकी कीमत नीचे दी गई है.

