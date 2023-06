Apple से लेकर Samsung तक की छुट्टी करने आ रहा Reliance Jio का 5G फोन, कीमत और फीचर हुआ लीक

Reliance Jio जल्द ही अपना Jio Phone 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है. हाल ही में कंपनी के फोन की फोटो लीक हुई है, जिसमें देखा जा सकता है कि Jio स्मार्टफोन का रंग गहरा ब्लू रंग है. फोटो में एक पिल-शेप का कैमरा मॉड्यूल भी दिख रहा है.

फोन में 13एमपी का AI कैमरा होगा और साथ में एक 2 एमपी का मैक्रो कैमरा भी होगा. इसके अलावा, एक अलग कटआउट में LED फ्लैश होगा.

टिप्सटर अर्पित पटेल ने Twitter पर जो पोस्ट किया है उसके अनुसार फोन के पीछे की तरफ भी आगे जैसा ही डिजाइन होगा. रिलायंस जियो के फोन 5जी में 6.6 इंच का डिस्प्ले हो सकता है.