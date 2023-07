999 रुपये में Reliance Jio ले आया धाकड़ फोन, अनलिमिटेड कॉल्स, 14GB डेटा के साथ मिलेंगे ये जबरदस्त बेनेफिट्स

Reliance Jio ने भारत में Jio Bharat 4G फोन लॉन्च किया है. इस फोन को ‘2G-मुक्त भारत’ वीजन को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है. रिलायंस ने दो Jio Bharat फोन मॉडल्स में से एक को Karbonn के साथ मिलकर तैयार किया है, जिसे आज कंपनी ने लॉन्च किया है. Reliance Jio ने ये कंफर्म किया है कि जल्द ही दूसरे ब्रांड्स भी जियो भारत फोन बनाने के लिए जियो भारत प्लैटफॉर्म (Jio Bharat platform) को अपनाएंगे. साधारण भाषा में इस बात को इस तरह आप समझ सकते हैं कि जल्द ही और भी कंपनियां किफायती फोन बनाने के लिए Jio से जुड़ेंगी.

#WATCH | Visuals of JioBharat V2 4G Phone with an MRP of Rs 999, the lowest entry price for an internet-enabled phone. The monthly plan is 30% cheaper and has 7 times more data compared to feature phone offerings of other operators. The phone has plans including Rs 123 for 28… pic.twitter.com/xBbALCAoA9 — ANI (@ANI) July 3, 2023