Reliance Jio अपने यूजर्स की सुविधा के लिए आए दिन नए प्लान पेश करता रहता है. पिछले दिनों ही कंपनी ने बाय वन गेट वन फ्री ऑफर पेश किया था जो कि काफी चर्चा में रहा. इसके तहत यूजर्स एक प्लान के पैसे में डबल बेनिफिट्स प्राप्त कर सकते है. इसके अलावा आपको 200 रुपये से कम कीमत में डेली 2GB डाटा की सुविधा मिलेगी. अगर आप भी Buy 1 Get 1 Free ऑफर प्राप्त करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं इन प्लान्स के तहत मिलने वाले ऑफर्स और बेनिफिट्स के बारे में डिटेल से…

Reliance Jio के Buy 1 Get 1 Free ऑफर की बात करें तो इसमें इस प्लान की कीमत 185 रुपसे है. ऐसे में यदि आप 185 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं तो वह अगले महीने का रिचार्ज का आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा. यानि 200 रुपये से कम कीमत में आप दो महीने तक डाटा का लाभ उठा सकते हैं. लेकिन स्पष्ट कर दें कि Buy 1 Get 1 Free ऑफर केवल जियो फोन यूजर्स के लिए ही उपलब्ध है. यदि आपके पास जियो फोन है तभी आप इसका लाभ उठा सकते हैं.