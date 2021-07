टेलिकॉम कंपनियों में एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है. खासतौर पर टेलिकॉम जगत की दो दिग्गज कंपनियां Reliance Jio और Airtel के बीच नंबर 1 बनने की जंग चल रही है. इसी कड़ी में दोनों ही कंपनियां अपने यूजर्स को लुभाने के लिए नए प्लान व बेनिफिट्स पेश कर रही हैं. दोनों ही कंपनियां यूजर्स को लुभाने के साथ ही अपनी कमाई को बढ़ाने की भी भरसक कोशिश कर रही हैं. इस कड़ी में हाल ही में Airtel ने अपने सबसे सस्ता प्लान बंद कर दिया है जिसकी कीमत 49 रुपये है. अब कंपनी के शुरुआती प्रीपेड प्लान की कीमत 79 रुपये है. वहीं Jio के पास पहले से ही 75 रुपये वाला प्लान मौजूद है जो ​कि Airtel के प्लान के कड़ी टक्कर दे सकता है.Also Read - Amazon Quiz 30 July 2021: आज मिल रहा है 20,000 रुपये जीतने का जबरदस्त मौका

Airtel का 79 रुपये वाला प्लान

बता दें कि अब Airtel के प्रीपेड प्लान्स की शुरुआती कीमत 79 रुपये हो गई है. यानि अगर आप 49 रुपये का रिचार्ज करवाते थे तो अब यह प्लान आपको नहीं मिलेगा और अपना नंबर एक्टिव रखने के लिए आपको 79 रुपये का रिचार्ज करवाना होगा. 79 रुपये वाले प्लान में यूजर्स को 64 रुपये का टॉकटाइम मिल रहा है. इसमें आपको 60 पैसे प्रति मिनट की दर से 106 मिनट मिलते हैं. साथ ही 200MB डाटा की भी सुविधा दी जा रही है. लेकिन कंपनी ने 79 रुपये वाले प्लान में फ्री एसएमएस सर्विस को ब्लॉक कर दिया है. ऐसे में लो एंड यूजर्स को एसएमएस की सुविधा के बिना ही इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा. यह प्लान 298 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. Also Read - Jio का लंबी अवधि वाला सस्ता प्लान, उठाएं अनलिमिटेड कॉलिंग और डाटा का लाभ

Jio का 75 रुपये प्लान देगा Airtel को कड़ी टक्कर

Jio के पास पहले से ही 75 रुपये वाला प्लान मौजूद है. जो कि बेनिफिट्स के मामले में Airtel से काफी बेहतर है. यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें आपको फ्री कॉलिंग के लिए 300 मिनट मिलते हैं. इसके अलावा प्लान में डेली 100MB + 200MB डाटा भी दिया जा रहा है. इसके अलावा यूजर्स को प्लान में 50 फ्री एसएमएस भी मिलेंगे. सबसे खास बात है कि यह प्लान कंपनी के ‘Buy One Get One’ ऑफर के तहत उपलब्ध हो रहा है. Also Read - Poco यूजर्स को लगा झटका, कंपनी भारत में लॉन्च नहीं करेगी अपना दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन