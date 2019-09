Jio Fiber Welcome Offer Free TV : Reliance Jio ने कई दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार अपनी ब्रॉडबेंड सर्विस Jio Fiber के प्लान्स का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने देशभर में अपनी ब्रॉडबेंड सर्विस को कमर्शियली लॉन्च करते हुए छह अलग-अलग प्लान पेश किए हैं। बता दें कि Jio Fiber कमर्शियल लॉन्च के दौरान मुकेश अंबानी ने Jio Fiber Welcome ऑफर के तहत फ्री 4K/HD टीवी देना ऐलान किया था। आइए जानते हैं Reliance JioFiber के वेलकम ऑफर के तहत किस प्लान में (Reliance Jio Fiber plans) यूजर्स को कंपनी की ओर से 4K/HD टीवी ऑफर किया (Jio Fiber Welcome Offer Free TV) जा रहा है।

Jio Fiber Welcome Offer:

जैसा कि हमने बताया कि कंपनी ने छह प्लान पेश किए हैं और कंपनी वेलकम ऑफर के तहत एनुअल प्लान का सब्सक्रिप्शन लेने यूजर्स को फ्री 4K/HD टीवी ऑफर कर रही है। लेकिन कंपनी सभी प्लान पर 4K/HD टीवी ऑफर नहीं कर रही है। आइए जानते हैं किस प्लान पर यूजर्स को क्या ऑफर किया जा रहा है।

कंपनी का शुरुआती प्लान Jio Fiber 699 plan के एक साल के सब्सक्रिप्शन पर कंपनी यूजर्स को 2,999 रुपये की कीमत वाला Muse 6W स्पीकर ऑफर कर रही है। इसके साथ ही दूसरे प्लान जिसकी कीमत 849 रुपये है उसका एनुअल प्लान लेने पर कंपनी 3,999 रुपये की कीमत वाला Thump 2 12W स्पीकर फ्री दे रही है।

इसके साथ ही तीसरा प्लान जिसकी कीमत 1299 रुपये प्रतिमाह है उसका एनुअल सब्सक्रिप्शन लेने पर कंपनी 24-inch HD TV ऑफर कर रही है, जिसकी कीमत 12,990 रुपये है। वहीं 2,499 रुपये वाले प्लान का एनुअल सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर्स को भी 24-inch HD TV ऑफर कर रही है, जिसकी कीमत 12,990 रुपये है।

ऐसे यूजर जो जियो फाइबर का 3999 रुपये वाले प्लान का एनुअल सब्सक्रिप्शन लेंगे उन्हें कंपनी 32-इंच का HD TV ऑफ कर रही है। जिसकी कीमत 22,990 रुपये बताई जा रही है। वहीं 8499 रुपये वाले प्लान का सब्सक्रिप्शन लेने पर यूजर्स को 43 इंच का 4K टीवी ऑफर किया जाएगा इस टीवी की कीमत 44,990 रुपये है। याद दिला दें कि वेलकम ऑफर सिर्फ एनुअल सब्सक्रिप्शन खरीदने वाले यूजर्स के लिए है।

Reliance JioFiber tariff plans

Reliance JioFiber का शुरुआती प्लान, 699 रुपये प्रति माह (Jio Fiber 699 plans details) में यूजर्स को 100Mbps स्पीड से 100GB डाटा मिलता है. फिलहाल लॉन्च ऑफर के तहत कंपनी की ओर से 50GB एक्सट्रा डाटा ऑफर किया है यानी फिलहाल इस प्लान पर आपको कुल 150GB डाटा मिलेगा।

अगला प्लान 849 रुपये प्रतिमाह (Jio Fiber 849 plans details) का है, जिसमें 100Mbps स्पीड के साथ 200GB डाटा और 200GB एक्सट्रा डाटा मिल रहा है। इसके बाद तीसरा प्लान 1,299 रुपये (GST अतिरिक्त), इसमें 250GB Mbps स्पीड के साथ 500GB डाटा और 250GB एक्सट्रा डाटा मिल (Jio Fiber 1,299 plans details) रहा है। चौथा प्लान 2,499 रुपये प्रतिमाह (Jio Fiber 2,499 plans details) का है जिसमें 500Mbps स्पीड के साथ 1,250GB डाटा और 250GB अतिरिक्त डाटा मिल रहा है।

वहीं दो अन्य 3,999 और 8,499 रुपये वाले प्लान में आपको 1Gbps की स्पीड मिलेगी। 3,999 प्लान में 2,500GB डाटा (Jio Fiber 3,999 plans details) और 8,499 वाले प्लान में 5,000GB डाटा (Jio Fiber 8,499 plans details) मिलेगा। सभी प्लान के मूल्य हर महीने और बिना GST के हैं। ये सभी प्लान अनलिमिडेट प्लान हैं। यानी डाटा लिमिट खत्म हो जाने के बाद आपको 1Mbps की इंटरनेट स्पीड मिलेगी। वहीं कंपनी लॉन्च ऑफर के तहत छह महीने तक एक्ट्रा डाटा ऑफर (Jio Fiber plans welcome offer) कर रही है।

Reliance JioFiber installation pricing

जियो फाइबर कनेक्शन के लिए आपको 2,500 रुपये देने होंगे।इसमें रिफंडेबल 1,500 रुपये सिक्योरिटी डिपोजिट और 1,000 रुपये नॉन रिफंडेबल इंस्टॉलेशन फी है। सभी यूजर्स को नए कनेक्शन पर सेट-टॉप बॉक्स फ्री मिलेगा।

Reliance JioFiber features

Reliance JioFiber 4K सेट-टॉप बॉक्स (STB) में आपो वॉयस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग और कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सर्विस मिलेंगी।इसके साथ ही आप होम नेटवर्किंग और IoT प्रोडॉक्टस भी कनेक्ट कर पाएंगे।ये सेटटॉप बॉक्स AR / VR कैपेबिलिटीज और गेमिंग सर्विस के साथ आता है जिसमें आप ऑनलाइन गेमिंग कर पाएंगे। इसके साथ ही यूजर्स को एक साल के लिए जियो की OTT ऐप्स जैसे JioCinema और JioSaavnMusic ऐप्स का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है।