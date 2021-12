Jio Happy New Year offer: Jio ने हाल ही में अपने यूजर्स को नए साल को तोहफा देते हुए Happy New Year offer की घोषणा की थी. इस ऑफर के तहत यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और डाटा के साथ कई खास बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं. अगर आप भी इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो बता दें कि इसे रिचार्ज करने के लिए आपके पास कम टाइम बचा है. क्योंकि यह कंपनी का एक सीमित प्लान है और इसका लाभ सीमित समय तक ही उठाया जा सकता है. आइए जानते हैं Jio Happy New Year offer के बारे में डिटेल से.Also Read - Whatsapp Upcoming Features: WhatsApp नए साल में लेकर आएगा खास तोहफा, यूजर्स को मिलेगा हरे रंग का दिल, यहां ​जानिए डिटेल

Jio Happy New Year offer: खत्म होने वाला है ऑफर

Jio Happy New Year offer की बात करें तो इसकी कीमत 2,545 रुपये है और इसका लाभ 2 जनवरी 2022 तक उठा सकते हैं. इसका मतलब है कि यदि आप इस प्लान का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको 2 जनवरी 2022 से पहले रिचार्ज कराना होगा. इसके लिए आपके पास बहुत ही कम समय बचा है. इसलिए नया साल शुरू होने से पहले ही रिचार्ज करा लें. Also Read - Year Ender 2021: 5,000 रुपये से कम कीमत में लॉन्च हुई ये शानदार smartwatches, यहां देखें लिस्ट

Jio Happy New Year offer: मिलेंगे एक्स्ट्रा वैलिडिटी

Jio Happy New Year offer को 336 दिनों की वैलिडिटी के साथ पेश किया गया है. लेकिन इसमें यूजर्स को 29 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी जा रही है. जिसके बाद इस प्रीपेड प्लान का लाभ कुल 365 दिनों तक उठाया जा सकता है. यूजर्स एक बार 2,545 रुपये खर्च करके सालभर तक बेनिफिट्स प्राप्त कर सकते हैं. Also Read - WhatsApp Feature: व्हाट्सऐप में छिपा है ये खास फीचर, जरूरी चैट नहीं होगी डिलीट, फॉलो करें ये प्रोसेस