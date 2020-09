Jio Postpaid Plus Plan: रिलायंस जियो (Jio) ने पोस्टपेड यूजर्स के लिए कई नए प्लान लॉन्च किए हैं. 399 रुपए से 1499 रुपए तक की कीमत के पांच प्लान जियो ने बाजार में उतारे हैं. अनलिमिटिड वॉयस कॉलिंग (Unlimited Voice Call) और एसएमएस के साथ यूजर्स को जियो पोस्टपेड प्लस (Jio Postpaid Plan) प्लान्स में नेटफ्लिक्स, एमेजन प्राइम, डिजनी+ हॉटस्टार का मुफ्त सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा. फैमली प्लान्स और डेटा रोलओवर की सुविधा भी इन प्लान्स में उपलब्ध है. यानी अगर अब प्लान का डेटा इस्तेमाल नहीं हो पाता तो वह अगले महीने के प्लान में एड हो जाएगा. Also Read - Reliance JioPostpaid Plus plans: Jio का नया धमाका, 5 नए पोस्‍टपेड प्‍लान लॉन्‍च, फ्री सर्विस के साथ बंपर डेटा

जियो पोस्टपेड प्लस प्लान्स अंतरराष्ट्रीय टूर करने वाले ग्राहकों के लिए कई सुविधाएं ले कर आया है. इंटरनेशनल टूर पर यूजर्स को इन फ्लाइट क्नेक्टिविटी मिलेगी. इस तरह की सर्विस देश में पहली बार पेश की गई है. अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात में अब फ्री इंटरनेशनल रोमिंग (Free International Roaming) मिलेगी. दुनिया में कहीं से भी भारत में कॉल अब 1 रुपये प्रति मिनट की दर से उपलब्ध होगी. हलांकि इसके लिए वाई-फाई कॉलिंग का इस्तेमाल करना होगा. अगर भारत से बाहर दुनिया में कहीं भी कॉलिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए 50 पैसे प्रति मिनट चुकाने होंगे. इंटरनेशनल रोमिंग सर्विस 1499 रुपये के प्लान के साथ ही उपलब्ध है.

जियो के डायरेक्टर आकाश अंबानी ने नए पोस्टपेड प्लस प्लान्स के बारे में बोलते हुए कहा कि "जियो पोस्टपेड प्लस को पेश करने का इससे बेहतर समय हो ही नही सकता. 40 करोड़ प्रीपेड ग्राहक हमारी सेवाओं से संतुष्ट हैं और अब हम अपनी सेवाओं का विस्तार पोस्टपेड कैटेगरी में भी करना चाहते हैं. जियो पोस्टपेड प्लस को पोस्टपेड ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. यह भरोसेमंद और उच्च गुणवत्ता वाली कनेक्टिविटी, अनलिमिटेड प्रीमियम एंटरटेनमेंट, किफायती अंतरराष्ट्रीय रोमिंग, अत्याधुनिक बेहतरीन सुविधाएं और सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक को बेहतर एक्सपीरियंस प्रदान करता है . हमें उम्मीद है कि भारत में प्रत्येक पोस्टपेड उपयोगकर्ता इसका पूरा उपयोग करेगा."

जियो के 399 रुपये वाले बेसिक पोस्टपेड प्लस प्लान में 75 जीबी डेटा मिलेगा. वहीं 599 रुपये में 100 जीबी डेटा के साथ 1 अतिरिक्त फैमिलि सिम कार्ड भी उपलब्ध होगा. बताते चलें कि प्रत्येक फैमिली सिम कार्ड के लिए 250 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे. 799 रुपये में 150 जीबी डेटा और दो फैमिली सिम कार्ड लिए जा सकेंगे. वहीं 3 फैमिली सिम कार्ड के साथ 200 जीबी डेटा के लिए यूजर्स को 999 रुपये चुकाने होंगे. 1499 रुपये में 300 जीबी डेटा के साथ अमेरिका और यूएई में अनलिमिडेट वॉयस और डेटा भी यूजर्स को मिलेगा. 399 रुपये से लेकर 799 रुपये तक के प्लान्स में 200जीबी तक का डेटा अगले महीने में रोलओवर होगा. वहीं 99 रुपये और 1499 में 500जीबी तक रोल ओवर की सुविधा है. जियो पोस्टपेड प्लस प्लान्स में कंपनी ने सिम की फ्री होम डिलिवरी और एक्टीवेशन भी ऑफर किया है.