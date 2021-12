Reliance Jio Rs 1 Plan: टेलीकॉम कंपनियों के बीच एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची हुई है और कंपनियों सस्ते प्लान और बेनिफिट्स यूजर्स को मुहैया करा रही है. लेकिन इन सबके बीच हमेशा की तरह एक बार फिर से Reliance Jio अपने यूजर्स को लुभाने में कामयाब हुई. क्योंकि इस बार Jio ने इतना सस्ता प्लान बाजार में उतारा है कि उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता. Jio ने मात्र 1 रुपये वाला प्लान लॉन्च किया है और यह प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. यह प्लान यूजर्स को जरूर पसंद आने वाला है. आइए जानते हैं इसमें दिए गए बेनिफिट्स के बारे में डिटेल से.Also Read - Google Chrome को नहीं किया अपडेट तो हो जाएंगे हैकर्स का शिकार, सरकार ने यूजर्स को दी चेतावनी

Jio का 1 रुपये वाला प्लान

Jio के 1 रुपये वाले प्लान की बात करें तो यह Jio का ही नहीं बल्कि टे​लीकॉम इंडस्ट्री का अब तक का सबसे सस्ता प्लान है. यह प्लान कंपनी के My Jio ऐप पर मौजूद है और इसलिए Jio की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर नहीं आएगा. इस प्लान की वैलिडिटी 30 दिनों की है, यानि आप केवल 1 रुपया खर्च करके ​30 दिनों की वैलिडिटी प्राप्त कर सकते हैं. बता दें कि इस प्लान के बारे में My Jio ऐप पर डिटेल दी गई है. My Jio ऐप पर मौजूद 4G Data Voucher के विकल्प पर आपको वैल्यू सेक्शन में जाने के बाद Other Plans का विकल्प मिलेगा जहां आपको 1 रुपये वाले प्लान से जुड़ी जानकारी मिलेगी.

Jio के इस प्लान में मिलेंगे कई बेनिफिट्स

Jio के 1 रुपये वाले प्लान की बात करें तो इसमें 30 दिनों की वै​लिडिटी दी गई है और यह एक डाटा वाउचर है. इस वाउचर में आपको 100MB डाटा का लाभ मिलेगा. यानि आप 1 रुपया खर्च करके 100MB डाटा प्राप्त कर सकते हैं. यदि आप ज्यादा चाहिए तो आप इस वाउचर को 10 बार रिचार्ज करें, जिसके बाद आपको 10 रुपये के खर्च में 1GB डाटा का लाभ मिलेगा. यानि यह कंपनी के 15 रुपये वाले डाटा वाउचर से भी ज्यादा सस्ता पड़ेगा जिसमें आपको 1GB डाटा मिलता है.