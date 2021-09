Reliance Jio अपने यूजर्स को लुभाने के लिए मार्केट में आए दिन नए प्लान व ऑफर्स पेश करती रहती है. लेकिन पिछले दिनों कंपनी ने अपने यूजर्स को झटका देते हुए JioPhone के दो सबसे सस्ते प्लान को बंद कर दिया था. इनकी कीमत 39 रुपये और 69 रुपये है. यदि आप भी इन प्लान्स का उपयोग करते हैं तो बता दें कि अब आपको यह प्लान नहीं मिलेंगे. इसकी बजाय कंपनी ने नया और सबसे सस्ता JioPhone रिचार्ज पैक बाजार में उतारा है जिसकी कीमत 75 रुपये है. इस रिचार्ज में आपको कई बेनिफिट्स मिलेंगे. आइए जानते हैं इस रिचार्ज प्लान में मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में डिटेल से.Also Read - Infinix Zero X, Zero X Pro, Zero X Neo स्मार्टफोन हुए लॉन्च, शानदार कैमरा क्वालिटी से हैं लैस

JioPhone का 75 रुपये वाला रिचार्ज प्लान

JioPhone के लिए पेश किए गए 75 रुपये वाले रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है. 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ यूजर्स को 100MB डेली डाटा दिया जा रहा है. इसके साथ ही 200MB का डाटा बूस्टर पैक भी मिलेगा. यानि इस प्लान में यूजर्स को प्रत्येक महीने 3GB + 200MB डाटा की सुविधा मिलेगी. इतना ही नहीं, इसके साथ ही यूजर्स को Jio एैप्स का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा. इसमें JioTV, JioCinema, JioNews, JioSecurity और JioCloud जैसे ऐप्स शामिल हैं. स्पष्ट कर दें कि यह प्लान केवल JioPhone यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा. इसका मतलब है कि यदि आपके पास JioPhone है तभी आप इस प्लान का इस्तेमाल कर सकते हैं.