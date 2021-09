Reliance Jio ने अपने प्रीपेड रिचार्ज पोर्टफोलियो में नए रिचार्ज प्लान शामिल करते हुए एक साथ 4 प्लान पेश किए हैं. खास बात है कि इन सभी प्लान में यूजर्स को एक साल के लिए Disney+ Hotstar मोबाइल सर्विस का फ्री सब्सक्रिप्शन प्राप्त होगा. इनकी कीमत 499 रुपये से शुरू होकर 2,599 रुपये है. इनमें आपको Disney+ Hotstar के अलावा हाई स्पीड डाटा और वॉयस व एसएमएस की भी सुविधा मिलेगी. आइए जानते हैं इन प्लान्स में मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में डिटेल से.Also Read - Free Fire Redeem Codes 1 September 2021: आज मिलने वाले रिवॉर्ड्स से गेम में मिशन होगा पूरा

Jio के नए रिचार्ज प्लान की शुरुआती कीमत 499 रुपये है और इसमें 3GB हाई स्पीड डाटा की सुविधा मिलेगी. यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ एसएमएस भी मिलेंगे. बता दें कि यह 499 रुपये का अपग्रेड प्लान है जिसमें 56 दिनों की वैलिडिटी के साथ 1.5GB हाई स्पीड डाटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और एसएमएस मिलते हैं. दूसरे प्लान की कीमत 666 रुपये है और यह 56 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इस प्लान में डेली 2GB हाई स्पीड डाटा दिया जा रहा है. इसके अलावा अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और एसएमएस भी उपलब्ध होंगे.

वहीं कंपनी ने एक और प्लान पेश किया है जिसकी कीमत 888 रुपये है. इस प्लान में भी यूजर्स को 2GB हाई स्पीड डाटा मिलेगा और यह 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. प्लान के साथ अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और एसएमएस की भी सुविधा दी जा रही है. इसके अलावा Jio ने एक और प्लान लॉन्च किया है जिसकी कीमत 2,599 रुपये है और इसकी वैलिडिटी 365 दिनों की है. लंबी अवधि वाले इस प्लान में आपको डेली 2GB हाई स्पीड डाटा मिलेगा. साथ ही 10GB एडिशनल डाटा भी दिया जा रहा है. इसके अलावा अनलिमिटेड कॉलिंग की भी सुविधा उपलब्ध होगी. बता दें कि इन सभी प्लान्स के साथ आपको एक सा​ल ​के लिए Disney+ Hotstar का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है. कंपनी की साइट पर इन प्लान्स को अपडेट कर दिया गया है.