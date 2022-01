Jio Happy New Year Offer: टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio ने पिछले साल अपने यूजर्स को नए साल का तोहफा देते हुए New Year offer की घोषणा की थी. इस ऑफर के तहत कंपनी ने 2,545 रुपये वाला प्लान बाजार (Jio Prepaid Plans) में उतारा, इस प्लान में यूजर्स को अधिक वैलिडिटी के (Happy New Year Offer) साथ ही डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिल रही है. सबसे खास बात है कि प्लान के साथ 29 दिनों की अतिरिक्त वैलिडिटी भी दी जा रही है. (Jio Offers) अभी तक इस ऑफर का लाभ उठाने का मौका केवल 2 जनवरी 2022 तक ही था. यानि जिन यूजर्स ने 2 जनवरी 2022 तक इस प्लान को खरीदा है, (Best Pepaid Plans) वहीं इसके तहत मिलने वाले बेनिफिट्स का लाभ उठा सकेंगे. लेकिन Jio यूजर्स के लिए खुशखबरी है कि कंपनी ने इस ऑफर की वैलिडिटी को बढ़ा दिया है.Also Read - Free Fire Redeem Codes 4 January 2022: फ्री मिल रहे हैं Weapons Loot Crate और Titian mark gun skins, ऐसे उठाएं लाभ

इस तारीख तक मिलेगा New Year offer का लाभ

अगर आप New Year offer का लाभ उठाने से चूक गए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी भी इसे रिचार्ज कराने का मौका है. पहले प्लान को रिचार्ज करने के लिए 2 जनवरी 2022 तक का समय दिया गया था. लेकिन अब कंपनी ने इसमे बदलाव किया है और अब यूजर्स 7 जनवरी 2022 तक इसे रिचार्ज कर सकते हैं. यानि New Year offer को रिचार्ज कराने के लिए आपके पास 7 जनवरी तक का समय है. Also Read - Apple ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, बनी दुनिया की पहली 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली कंपनी

New Year offer में मिलेंगे कई शानदार बेनिफिट्स

Reliance Jio के New Year प्लान की कीमत 2,545 रुपये है. यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें मिलने वाले बेनिफिट्स की बात करें तो यूजर्स डेली 100 एसएमएस प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा अनलिमिटेड लोकल व नेशनल कॉलिंग की भी सुविधा दी जा रही है. इतना ही नहीं प्लान के तहत यूजर्स को डेली 1.5GB डाटा का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही JioCinema, JioTV और JioCloud जैसे ऐप्स का फ्री एक्सेस भी दिया जा रहा है. अगर आप इस प्लान को रिचार्ज करना चाहते हैं तो इसके लिए कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और MyJio ऐप का उपयोग कर सकते हैं. Also Read - Realme GT 2 Series आज होगी लॉन्च, ऐसे देख सकते हैं लाइवस्ट्रीम, जानें संभावित स्पेसिफिकेशन्स