JioPhone Next: देश के सबसे सस्ते स्मार्टफोन JioPhone Next को खरीदने का यह सबसे अच्छा मौका है. कंपनी ने इस स्मार्टफोन को पिछले साल के अंत में लॉन्च किया था और इसकी कम कीमत व फीचर्स ने लोगों को काफी आ​कर्षित किया. कंपनी समय-समय पर अपने यूजर्स को लुभाने की कोशिश करती रहती है. (JioPhone Next Price in India) इस बार भी कंपनी एक बेहद ही खास ऑफर लेकर आई है जिसके तहत आप JioPhone Next पर अब तक के सबसे बड़े डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं JioPhone Next पर मिल रहे डिस्काउंट व ऑफर के बारे में डिटेल से.Also Read - Whatsapp पर इस तरह मिलेगा ट्रेन का रियल टाइम अपडेट, जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

JioPhone Next पर पाएं आकर्षक ऑफर

JioPhone Next की ओरिजनल कीमत 6,499 रुपये है लेकिन इस स्मार्टफोन पर 2,000 रुपये की छूट दी जा रही है. जिसके बाद आप इसे मात्र 4,499 रुपये में खरीद सकते हैं. लेकिन इस छूट का लाभ आपको केवल पुराने डिवास के बदले ही मिलेगा. यानि अगर आप JioPhone Next को खरीदने के लिए अपने पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करते हैं तो आपको 2,000 रुपये की छूट मिलेगी. लेकिन ध्यान रखें कि पुराने में 4G सपोर्ट होना जरूरी है. अगर आप भी कंपनी के इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं. Also Read - Garena Free Fire Max Redeem Codes 18 May 2022: गेम जीतना है तो फ्री में पाएं कई शानदार रिवॉर्ड्स, जानिए डिटेल

JioPhone Next के स्पेसिफिकेशन्स

JioPhone Next स्मार्टफोन में दिए गए फीचर्स की बात करें तो इसमें 5.45 इंच की एचडी डिस्प्ले है जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आती है. एंड्राइड 11 गो एडिशन पर आधारित यह स्मार्टफोन 1.3GHz quad-core Snapdragon 215 प्रोसेसर पर काम करते हैं. इसमें 2GB रैम के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है. इसके अलावा माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट भी मौजूद है जिसकी मदद से यूजर्स 512GB तक का डाटा एक्सपेंड कर सकते हैं. Also Read - Vivo X80 और Vivo X80 Pro स्मार्टफोन भारत में हुए लॉन्च, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

फोटोग्राफी के लिए इस स्मार्टफोन में 13MP का रियर कैमरा सैटअप दिया गया है. वहीं वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. कैमरा फीचर्स के तौर पर इसमें पोट्रेट मोड और नाइट मोड आदि शामिल हैं. पावर बैकअप के लिए इसमें 3,500mAh की बैटरी मौजूद है और यह डुअल सिम सपोर्ट के साथ आता है.