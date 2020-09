Reliance Jio new Postpaid Plus plans: Reliance Jio ने मंगलवार को नए पोस्‍टपेड प्‍लान की घोषणा की. नए प्‍लान को Jio Postpaid Plus नाम से पेश किया गया है. कंपनी ने कहा है कि नए Jio Postpaid Plus प्‍लान में यूजर्स को अच्‍छी कनेक्टिविटी और शानदार मनोरंजन के साथ बेहतरीन एक्‍सपीरियंस मिलेगा. Also Read - Jio Rs 598 Cricket Plan: Jio लाई धांसू क्रिकेट रिचार्ज प्‍लान, डेटा-कॉलिंग के साथ फ्री में IPL का मजा

399 रुपये से शुरू होने वाले जियो पोस्‍टपेड प्‍लस प्‍लान में यूजर्स को 500 जीबी तक डेटा, कई सर्विस के साथ अमेरिका और UAE में मुफ्त इंटरनेशनल कॉल्‍स जैसे फायदे मिलेंगे. जियो पोस्‍टपेड प्‍लस के तहत 399 रुपये, 599 रुपये, 799 रुपये, 999 रुपये और 1,499 रुपये के प्‍लान पेश किए गए हैं. ये सभी पैक यूजर्स की जरूरत के हिसाब से अलग-अलग ऑफर और डेटा लिमिट के साथ आते हैं.

JioPospaid plus के कुछ खास फीचर्स

– Netflix, Amazon Prime और Disney+ Hotstar का सब्‍सक्रिप्‍शन.

– Netflix, Amazon Prime और Disney+ Hotstar का सब्‍सक्रिप्‍शन.

– 650 से ज्‍यादा लाइव टीवी चैनल के साथ जियो ऐप्‍स, वीडियो कॉन्‍टेंट, सॉन्‍ग और न्‍यूजपेपर्स.

फीचर्स प्‍लस

– 250 रुपये प्रति कनेक्‍शन पर आपके पूरे परिवार के लिए फैमिली प्‍लान.

– 500 जीबी तक डेटा.

– दुनियाभर में वाई-फाई कॉलिंग.

इंटरनेशनल प्‍लस

– विदेश यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों के लिए फर्स्‍ट इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी.

– अमेरिका और UAE में फ्री इंटरनेशनल रोमिंग.

– इंटरनेशनल रोमिंग पर भारत में वाई-फाई कॉलिंग के साथ 1 रुपये में कॉलिंग.

– इंटरनेशनल कॉलिंग की शुरुआती 50 पैसे प्रति मिनट.