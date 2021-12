Jio Rs 1 Recharge Plan: Jio ने हाल ही टेलीकॉम इंडस्ट्री में हलचल मचा दी. कंपनी ने अब तक का सबसे सस्ता प्लान लॉन्च किया है. इस प्लान की कीमत मात्र 1 रुपये है और इतनी कम कीमत वाला अभी कोई प्लान बाजार में उपलब्ध नहीं है. 1 रुपये वाला Jio का यह प्लान वोडाफोन और एयरटेल को जबरदस्त टक्कर देगा. लॉन्च के साथ ही खबर आई थी कि यह प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आएगा. लेकिन लॉन्च के एक दिन बाद ही इस प्लान में बड़ा बदलाव​ किया गया है जिसे जानकर यूजर्स हैरान रह जाएंगे. कंपनी ने इस प्लान के साथ मिलने वाले बेनिफिट्स को कम कर​दिया है. आइए जानते हैं Jio के इस प्लान में अब क्या बदलाव देखने को मिलेगा.Also Read - WhatsApp ने लॉन्च किया कमाल का फीचर, अब वॉयस ​मैसेज को भेजने पहले देख सकेंगे प्रीव्यू, जानें कैसे करें उपयोग

बता दें कि Jio ने अपने 1 रुपये वाले प्लान को MY Jio App के माध्यम से पेश किया है और इसकी जानकारी ऐप पर ही मौजूद है. कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी गई है. लॉन्च के साथ ही चर्चा थी कि Jio के 1 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी 30 दिनों की है. लेकिन बता दें कि MY Jio App पर यह ​प्लान लिस्टेड है और वहां इसकी ​वैलिडिटी केवल 1 दिन की है, यानि यूजर्स इस प्लान का उपयोग केवल 24 घंटे तक ही कर सकते हैं.

Jio के 1 रुपये वाले प्लान में यूजर्स को 1 दिन की वैलिडिटी में 10MB 4G डाटा प्राप्त होगा. लेकिन 10MB डाटा खत्म होने के बाद भी यूजर्स डाटा का उपयोग कर सकेंगे. लेकिन इसकी स्पीड घटकर 64Kbps हो जाएगी. इस प्लान को केवल डाटा के लिए ही पेश किया गया है और इसमें इसमें आपको कॉलिंग या मैसेजिंग की कोई सुविधा नहीं मिलेगी. यानि यदि आपका कोई और प्लान एक्टिव है तो ही आप कॉलिंग का मजा ले सकते हैं. क्योंकि 1 रुपये वाले प्लान में आपको एक दिन के लिए केवल डाटा ही प्राप्त होगा. यदि आप अधिक डाटा का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको 10 रुपये का रिचार्ज करा सकते हैं. 10 रुपये का रिचार्ज कराने पर आपको 100MB डाटा मिलेगा. लेकिन ध्यान रखें 1 रुपये का रिचार्ज 10 बार कराने पर ही 10 रुपये का रिचार्ज होगा.