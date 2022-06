Reliance Ji vs BSNL vs Airtel: टेलिकॉम कंपनियों के बीच यूजर्स को लुभाने की होड़ मची हुई है और यही वजह है कि कंपनियां बाजार में नए व सस्ते प्लान्स लेकर आ रही हैं. लेकिन पिछले (Reliance Jio Best Plan) साल टैरिफ की कीमतों में हुई बढ़ोत्तरी के बाद यूजर्स को काफी निराशा हुई. क्योंकि इसकी वजह से कई सस्ते प्लान महंगे हो गए. हालांकि, आपको परेशान होने (Best Prepaid Plan) की जरूरत नहीं है, क्योंकि कीमतें बढ़ने के बाद भी कुछ ऐसे (Airtel Plans) प्लान बाजार में मौजूद हैं जिनकी कीमत 100 रुपये से कम है. अगर आप भी सस्ते व अधिक बेनिफिट्स प्लान तलाश रहे हैं तो यहां देखें Airtel, Jio और BSNL के 100 रुपये से कम कीमत में वाले प्लान्स.Also Read - सरकार बेरोजगारों को दे रही है 6,000 रुपये का मासिक भत्ता! Whatsapp पर वायरल हो रहे इस मैसेज में कितनी है सच्चाई?

Jio का 100 रुपये से कम कीमत वाला प्लान

Jio के पोर्टफोलियो में अभी भी 100 रुपये से कम कीमत वाला प्लान मौजूद है और इसकी कीमत 91 रुपये है. यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें यूजर्स को 3GB डाटा की सुविधा मिलेगी. इसमें 100MB डेली डाटा और 200MB एक्स्ट्रा डाटा दिया जा रहा है. इतना ही नहीं, प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और 50 एसएमएस फ्री दिए जा रहे हैं. इसके अलावा Jio के सभी ऐप्स का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है.

BSNL का 100 रुपये से कम कीमत वाला प्लान

BSNL की बात करें तो कंपनी के पोर्टफोलियो में 87 रुपये वाला प्लान शामिल है जो कि 14 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इस प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है. इसके अलावा 1GB डेली डाटा भी दिया जा रहा है यानि यूजर्स कुल 14GB डाटा का लाभ उठा सकते हैं. इतना ही नहीं, यूजर्स प्लान के तहत डेली 100 एसएमएस फ्री प्राप्त कर सकते हैं.

Airtel का 100 रुपये से कम कीमत वाला प्लान

Airtel के पास भी 99 रुपये वाला प्रीपेड प्लान मौजूद है. इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है और इसमें यूजर्स को 200MB डाटा दिया जा रहा है. इस प्लान में 99 रुपये का टॉकटाइम मिल रहा है जिसमें आपको 1 पैसा प्रति सेकेंड के हिसास से चार्ज देना होगा. लेकिन इस प्लान में यूजर्स को एसएमएस की सुविधा नहीं मिलेगी.