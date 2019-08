Revolt Motors आज ऑफिशियल तौर पर भारत की पहली AI-enabled मोटरसाइकिल Revolt RV 400 को लॉन्च करेगी। Revolt Motors (Revolt RV 400 Price in india) को Micromax co-founder राहुल शर्मा ने शुरू किया है। कंपनी ने इस बाइक (How to online book or buy Revolt RV 400) को सबसे पहले भारत में 18 जून को लॉन्च किया था। हालांकि उस समय कंपनी ने इसकी (Revolt RV 400 First look and Review) प्राइस की कोई घोषणा नहीं की थी। आज कंपनी इसकी प्राइस (Revolt RV 400 features) और स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानकारी देगी। हम आपको यहां AI-enabled मोटरसाइकिल के बारे में सभी जानकारी विस्तार से दे रहे हैं।

How to Watch Revolt RV 400 India launch event live in smartphone

कंपनी इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग भी करेगी। आप इस लॉन्च इवेंट को अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या फिर कंप्यूटर पर लाइव देख सकते हैं। यह इवेंट दोपहर 2:30PM पर शुरू होगा। इस इलेक्ट्रिक बाइक में किक स्टार्ट और सेल्फ दोनों फीचर्स मिलते हैं। आप इस इलेक्ट्रिक बाइक को अपने फोन में मौजूद Revolt की App के जरिए स्टार्ट कर सकते हैं। इस ऐप को आप अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बाइक की लोकशन को भी ऐप के जरिए ट्रैक किया जा सकता है। स्मार्टफोन में यह ऐप आपके लिए काफी मददगार होगी। इसमें आपको पता चलेगा कि कि बाइक कितने किलोमीटर और चल सकती है। इसमें आपको बैटरी का परसेंटेज भी दिखाई देगा। फोन की ऐप से बाइक की एक्जॉस्ट साउंड को भी बदला जा सकता है। हम आपके लिए यहां एक नीचे लिंक दे रहे हैं जहां पर क्लिक कर आप इस इवेंट को लाइव देख सकते हैं।

Revolt RV 400: What we know so far

कंपनी ने Revolt RV 400 के लिए प्री-ऑर्डर लेना शुरू कर दिया है। हालांकि यह प्री-ऑर्डर Delhi-NCR के लिए ही मान्य हैं। यूजर्स को इसके लिए 1,000 रुपये का बुकिंग अमाउंट Amazon India या revoltmotors.com को देना होगा। कंपनी ने कहा है कि जल्द ही वह इसकी अवेलेबिलिटी को दूसरे शहरों में भी शुरू करेगी। इनमें NCR, Pune, Bengaluru, Hyderabad, Nagpur, Ahmedabad और Chennai जैसे राज्य शामिल हैं।

Revolt Electric motorcycle को अलग-अलग तरह से करें चार्ज

आप बाइक की चार्जिंग को अलग-अलग मोड के जरिए चार्ज कर सकते हैं। आप ऑन बोर्ड भी इसकी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, जो कि नॉमर्ल सॉकेट में भी काम करेगी। इसके अलावा इसे पोर्टेबल चार्जिंग से भी चार्ज किया जा सकेगा। इसका मतलब है कि आप इसकी बैटरी निकालकर अपने घर में भी इसे चार्ज करके बाद में अपनी बाइक में फिक्स कर सकते हैं। आप MOBILE SWAP STATIONS के जरिए बाइक की बैटरी को स्वाइप भी कर सकते हैं।

ऐप में आप अपने नजदीक SWAP STATIONS को खोज भी सकते हैं। इसके अलावा आप बैटरी को ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद उसका पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हैं। बैटरी आपको अपने सहुलियत के अनुसार आपकी जगह पर मिल जाएगी। कंपनी का दावा है कि फ्यूचर में वह बैटरी को 10मिनट में उपलब्ध करवा देगी। इसके अलावा ऐप में आपको GEO FENCE का एक ऑप्शन मिलेगा जिसके जरिए आप अपनी बाइक की रेडियस को सेट कर पाएंगे। यह ऐप आपकी बाइक को सिक्योर करता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि Revolt Intellicorp की Revolt motorcycle भारत में कैसा परफॉर्म करती है।

Revolt Electric motorcycle Expected Price

इस न्यू इलेक्ट्रिक बाइक को Revolt’s production facility में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जो मानेसर हरियाणा में है। कंपनी ने सरकार की FAME II subsidy के तहत 75% लोकलाइजेशन हासिल किया है। ऐसी उम्मीद है कि कंपनी इस बाइक को सबसिडी के बाद भारत में 1 लाख रुपये की कीमत में लॉन्च कर सकती है। भारत में इलेक्ट्रिक बाइक का पोटेंशियल कैसा होगा इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि लोग ग्रीन एनर्जी को देखते इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर स्विच होना चाहेंगे। हालांकि कंपनी को भारत में सबसे पहले उतरने का फायदा मिल सकता है।

2 सालों से चल रहा था काम

कंपनी इस Electric Bike पर लगबग 2 सालों से काम कर रही थी। कंपनी का कहना है कि यह बाइक देश को नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी सॉल्यूशन के जरिए क्लीन कम्यूट देगी। Revolt Motors ने अपने फंडामेंटल्स को बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप Ather Energy के साथ शेयर किया है। Ather Energy अपने दो इलेक्ट्रिक स्कूटर Ather 450 और Ather 340 के लिए जाना जाता है। कंपनी का कहना है कि यह पहली इलेक्ट्रिक होगी जो स्मार्ट होने के साथ-साथ एक रेगुलर बाइक के जैसे परफॉर्मेंस और कंफर्ट भी देगी। ARAI ने भी इस बाइक को लॉन्च से पहले ही सर्टिफाई कर दिया है।