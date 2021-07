Samsung Galaxy A22 5G भारत में 23 जुलाई को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा. बता दें पिछले महीने कंपनी ने यूरोप में इस स्मार्टफोन का 4G मॉडल लॉन्च किया था. वहीं अब भारत में इसका 5G वेरिएंट दस्तक देने के लिए तैयार है. इस स्मार्टफोन में वॉटरड्रॉप नॉच स्टाइल डिस्प्ले, तीन रियर कैमरे और 128GB इंटरनल स्टोरेज दी जाएगी. 4G और 5G के अलावा फोन में उपलब्ध होने वाले सभी फीचर्स लगभग एक समान होंगे. Samsung ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के माध्यम से Samsung Galaxy A22 5G की लॉन्च डेट का खुलासा किया है. आइए जानते हैं अपकमिंग स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में.Also Read - Pegasus क्या है और कैसे करता है काम, वीडियो में जानें पूरी डिटेल

Gear up for lag-free, real-time gaming on 5G.

11 band 5G network support of #GalaxyA225G will guarantee uninterrupted 5G access. Just 2 days to go. Stay Tuned. #Samsung pic.twitter.com/fhw9cU1uap

— Samsung India (@SamsungIndia) July 21, 2021