Samsung Galaxy A3 Core: Samsung ने एक नया सस्ता स्मार्टफोन Galaxy A3 Core लॉन्च किया है. Samsung Galaxy A3 Core ऐंड्रॉयड गो एडिशन के साथ आता है, जिसमें पहले से गूगल गो एडिशन ऐप इंस्टॉल होते हैं. सैमसंग का यह नया एंट्री-लेवल स्मार्टफोन 5.3 इंच डिस्प्ले और क्वॉड-कोर प्रोसेसर के साथ आता है. Galaxy A3 Core पिछले साल लॉन्च हुए Galaxy A3 Core का सक्सेसर है.

Samsung Galaxy A3 Core price (कीमत)

Samsung Galaxy A3 को अफ्रीका में लॉन्च किया गया है. Samsung Nigeria के ट्विटर हैंडल के मुताबिक, इसकी कीमत 32,500 NGN (नाइजीरिया की करेंसी), यानी करीब 6,200 रुपये है. फोन ब्लू, रेड और ब्लैक कलर ऑप्शन में पेश किया गया है.

Hold tight any color that speaks grandeur, class and charm but affordable.

Don't be left out in the A3core story.

Get the A3Core NOW from N32,500. Recommended Retail Price pic.twitter.com/DSsnbAYeYd

— Samsung Mobile NG (@samsungmobileng) September 30, 2020