Samsung India इस महीने 18 सितंबर को अपना नया Galaxy M30s स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। कंपनी पिछले कुछ समय से इस स्मार्टफोन को जोर शोर से टीज करने में लगी हुई है। अब कंपनी ने अपनी Galaxy A-Series के अपकमिंग स्मार्टफोन Galaxy A50s को भी टीज किया है। कंपनी ने अपने सोशल अकाउंट में शेयर किए इस टीजर में Galaxy A50s के भारत में 11 सितंबर को लॉन्च करने की खबर कंफर्म की है।

Samsung India के Twitter अकाउंट ने कंफर्म किया है कि Galaxy A स्मार्टफोन के लॉन्च में सिर्फ दो दिन बचे हैं। हालांकि इस ट्वीट में डिवाइस का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन इस टीजर के बाद किए गए ट्वीट से हिंट मिलता है कि कंपनी 11 सितंबर को Galaxy A50s लॉन्च करने वाली है। Samsung India एक कॉन्टेस्ट चला रही है, जिसमें यूजर्स से अपकमिंग Galaxy A50s में आने वाले फीचर्स का अंदाजा लगाने को कहा जा रहा है।

The #GalaxyA series has evolved, and it is just 2 days away from its launch. Follow this space to stay updated. pic.twitter.com/gH2BhdXdDD

This feature on the new #GalaxyA Series lets you shop securely using just your phone. Tweet the name of the feature using #GalaxyAContest and 3 Lucky winners stand a chance to win one Galaxy Fit each.

1. Samsung Money

2. Samsung Pay

3. Samsung Shopping pic.twitter.com/eesyg52Vl1

— Samsung India (@SamsungIndia) September 9, 2019