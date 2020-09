Samsung Galaxy A51, Galaxy A71 Price Cut: Samsung के दो स्‍मार्टफोन Galaxy A51 और Galaxy A71 सस्‍ते हो गए हैं. कंपनी ने इनकी कीमत 2 हजार रुपये तक घटा दी है. कंपनी ने Samsung Galaxy A51 और Samsung Galaxy A71 के नए दाम अपनी ऑफ‍िशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दिए हैं. सैमसंग ने इस साल की शुरुआत में ये दोनों हैंडसेट लॉन्‍च किए थे. Also Read - सैमसंग के अपकमिंग फोन Galaxy A71 का डिजाइन लीक, ये होगी खासियत

Galaxy A51 Price (गैलेक्‍सी ए51 नई कीमत)

Samsung Galaxy A51 दो वेरियंट में आता है. कीमत में कटौती के बाद अब 6 जीबी वाले मॉडल का दाम 23,999 रुपये और 8 जीबी रैम मॉडल की कीमत 25,999 रुपये हो गई है. फोन के 6 जीबी रैम मॉडल का दाम 1251 रुपये, जबकि 8 जीबी रैम मॉडल की कीमत 2 हजार रुपये घटाई गई है.

Galaxy A71 Price (गैलेक्‍सी ए71 की नई कीमत)

Galaxy A71 का दाम अब 30,999 रुपये हो गया है. इसकी कीमत 2 हजार रुपये घटाई गई है. यह सिर्फ एक वेरियंट में आता है.

Galaxy A51 specifications (गैलेक्सी A51 के स्पेसिफिकेशन्स)

गैलेक्‍सी ए51 स्‍मार्टफोन में 6.5 इंच के फुल एचडी प्‍लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है. इसमें Exynos 9611 प्रोसेसर है. यह 6 जीबी और 8 जीबी रैम ऑप्‍शन में आता है. फोन की स्‍टोरेज 128 जीबी है, जिसे माइक्रो-एसडी कार्ड से 512 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है.

गैलेक्‍सी ए51 में पीछे की तरफ 4 कैमरे मिलते हैं. इनमें 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ 12 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल के तीन अन्‍य सेंसर शामिल हैं. फोन का फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है. इस फोन में 4000mAh की बैटरी है, जो 15 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है.

Galaxy A71 specifications (गैलेक्सी A71 के स्पेसिफिकेशन्स)

Galaxy A71 में 6.7 इंच का फुल एचडी प्‍लस इनफिनिटी-O डिस्प्ले दिया गया है. इस फोन में स्नैपड्रैगन 730 प्रोसेसर है. सैमसंग का यह स्‍मार्टफोन 8 जीबी रैम और 128 जीबी के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है. इसमें 4500mAh की बैटरी है, जो 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

गैलेक्‍सी ए71 में भी क्‍वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इनमें 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ 12 मेगापिक्सल एक और 5 मेगापिक्सल के दो कैमरे शामिल हैं. सेल्फी और विडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है. गैलेक्‍सी ए71 इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है.