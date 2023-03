Samsung Galaxy A54 और Galaxy A34 की लॉन्च डेट हो गई लीक, इस तारीख को मार्केट में होगी एंट्री

सैमसंग जल्द ही गैलेक्सी A सीरीज में नये हैंडसेट को बाजार में लॉन्च करने वाला है. लंबे समय से Samsung Galaxy A54 और Samsung Galaxy A34 को लेकर अफवाहें चल रही हैं और अब लीक्स की मानें तो ये दोनों फोन जल्द ही बाजार में आने वाले हैं. लीक्स और अफवाहों के अनुसार ये दोनों फोन 15 मार्च को लॉन्च होने वाले हैं.

इससे पहले सैमसंग ने Galaxy A53 और Galaxy A33 को बाजार में लॉन्च किया था और अब वह Samsung Galaxy A54 और Galaxy A34 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. इन दोनों हैंडसेट में AMOLED डिस्प्ले और 5000mAh बैटरी होने की उम्मीद है.