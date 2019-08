Samsung Galaxy A80 आज से भारत में सेल के लिए उपलब्ध हो गया है। इस स्मार्टफोन (Samsung Galaxy A80 Price in india) को पिछले महीने लॉन्च किया गया था और यह प्री-ऑर्डर भी उपलब्ध था। प्री-बुक करने वाले कस्टमर को इस स्मार्टफोन (Samsung Galaxy A80 Specifications in india) के साथ वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट फ्री में मिला है। अब आज यानी 1 अगस्त से यह कंपनी की ऑफिशियल साइट, ऑफलाइन स्टोर और बड़े लीडिंग स्टोर पर भी उपलब्ध हो गया है। खबर लिखे जाने तक यह (How to buy online and offline Samsung Galaxy A80) देश की दो बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया और फ्लिपकार्ट (Samsung Galaxy A80 Sale offers) पर बिक्री के लिए उपलब्ध था। इस फोन में इनोवेटिव रोटेटिंग कैमरा सेटअप दिया गया है। हम आपको यहां स्मार्टफोन से जुड़ी स्पेसिफिकेशंस और प्राइस की जानकारी दे रहे हैं।

Samsung Galaxy A80 price in India, launch offers

Galaxy A80 को भारत में 47,990 रुपये में लॉन्च किया गया है। आप इस स्मार्टफोन को Ghost White, Phantom Black और Angel Gold color में खरीद सकते हैं। सैमसंग इसके अलावा Citibank credit card यूजर्स को 5% कैशबैक ऑफर दे रहा है। Samsung India site पर इस स्मार्टफोन के साथ 3,000 रुपये का एडिशनल एक्सचेंज डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं Flipkart पर Flipkart Axis Bank Credit Card और अमेजन पर HDFC Bank debit cards के जरिए 5% कैशबैक मिल रहा है।

Samsung Galaxy A80 specifications and features

Samsung Galaxy A80 की मुख्य बात इसमें दिया गया स्लाइडिंग रोटेटिंग कैमरा सेटअप है। कंपनी ने इस फोन के बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया है। इस सेटअप में 48-मेगापिक्सल लेंस f/2.0 अपर्चर के साथ, 8-megapixel wide-angle (123 degree) f/2.4 lens और तीसरा सेंसर 3D depth ToF camera है। फोन का बैक कैमरा रोटेट होकर सेल्फी कैमरे का काम करता है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए कंपनी इस फोन में फुल स्क्रीन डिस्प्ले देने में कामयाब हुई है।

कंपनी इसे न्यू इंफीनिटी डिस्प्ले कहकर बुला रही है। फोन में 6.7-inch full-HD+ सुपर एमोलेड पैनल है जिसका एस्पेक्ट रेश्यो 1080×2400 pixels है। फोन में 20:9 एस्पेक्ट रेश्यो स्क्रीन दी गई है। फोन के फ्रंट स्क्रीन में कोई होल नहीं है। सैमसंग ने ऑडियो के लिए स्क्रीन वाइब्रेटिंग टेक्नोलॉजी दी है। इसमें आपको Galaxy S10 और S10+ की तरह इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है।

कंपनी ने Galaxy A80 में Qualcomm Snapdragon 730G processor दिया है। इसमें 8जीबी रैम के साथ 128जीबी इंटरनल स्टोरेज दी है। फोन माइक्रो एसडी कार्ड सपोर्ट नहीं करता है। फोन एंड्रॉइड 9 पाई ओएस बेस्ड वन यूआई स्किन पर ऑपरेट होता है। फोन में 3,700mAh बैटरी है जो 25W PD fast चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।