Samsung Galaxy A90 Leaks: अपनी रिफ्रैश्ड Galaxy A सीरीज में जल्द ही एक नया स्मार्टफोन जोड़ेगा। इस बात का अंदाजा हाल ही में आई Galaxy A90 की कई लीक्स से लगाया जा सकता है। काफी समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि सैमसंग Galaxy A90 के साथ Galaxy A90 का एक 5G वेरिएंट लॉन्च करेगा।

इसके बाद हाल ही में Steve H.McFly नाम के एक टिप्स्टर ने एक ट्वीट में कहा था कि सैमसंग इस स्मार्टफोन को सैमसंग की बिल्कुल नई Galaxy R सीरीज के तहत लॉन्च कर सकता है। अब Steve H.McFly (@OnLeaks) ने अपनी पिछली लीक को गलत बताते हुए यह दावा किया है कि यह स्मार्टफोन Galaxy A90 के नाम से ही आएगा।

इसके साथ ही लीक्स्टर ने Galaxy A90 और उसके 5G वर्जन की कुछ स्पेसिफिकेशंस भी लीक की है, जिसमें उसने दावा किया है कि यह दोनों स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 855 SoC के साथ आएंगे। इसके अलवा ये दोनों स्मार्टफोन (SM-A905 और SM-A908 (5G)) 6.7-इंच की डिस्प्ले के साथ आएंगे। दोनों स्मार्टफोन वेरिएंट में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा।

In order to somehow make amends, I bring you the key specs of these devices 😜

– SM-A908: SD855, 6.7-inch screen with in-display FPS, 48+8+5 rear camera, 5G support.

– SM-A905: SD855, 6.7-inch screen with in-display FPS, 48+12+5 rear camera with exclusive Tilt OIS tech!

Cheers! pic.twitter.com/uqfFTnfoIQ

— Steve H.McFly (@OnLeaks) June 25, 2019