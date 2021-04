Samsung Galaxy F-Series Price in India: सैमसंग (Samsung) भारत (India) में एफ सीरीज (F-Series) के दो स्मार्टफोन (Smartphone) लॉन्च करने जा रहा है जो कि तमाम आधुनिक फीचर्स से लैस होंगे. Also Read - Samsung Galaxy S20 FE Price in India 2021: भारत में इस दिन लॉन्च होगा सैमसंग गैलेक्सी एस-20 एफई का 5जी वेरिएंट, जानें इसके फीचर्स और कीमत

जी हां, सैमसंग (Samsung India) भारतीय मार्केट में F-Series का स्मार्टफोन लाने की तैयारी पूरी कर चुका है. सैमसंग के एफ-सीरीज में दो फोन उपलब्ध होंगे गैलेक्सी एफ12 (Galaxy F12) और गैलेक्सी एफ02एस (Galaxy F02s). सैमसंग ने गैलेक्सी (Samsung Galaxy) एफ12 (Galaxy F12) को 5 अप्रैल 2021 को भारतीय बाजार में लाने का निर्णय लिया है. Also Read - 4GB RAM, 64GB स्टोरेज के साथ कैशबैक ऑफर भी, Samsung के इस फ़ोन ने बिक्री का बनाया रिकॉर्ड, ये हैं खासियत

Also Read - Amazon Fab Phone Fest 2021: अमेजन फिर से लेकर आई सेल, धांसू Smartphones पर मिलेंगे 40% तक छूट

Smooth scrolling, lit clicks and a flaunt worthy design… your phone goals just got real!

Make way for the #FullOnFab #SamsungF12 with slick 90Hz Display and a True 48MP Quad Camera. pic.twitter.com/FzdOjex03A

— Samsung India (@SamsungIndia) April 1, 2021