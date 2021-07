Samsung ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Samsung Galaxy A22 को लॉन्च किया है. जो कि कई दमदार फीचर्स से लैस है वहीं अब कंपनी अपने यूजर्स को एक और तोहफा देने की तैयारी कर रही है. कंपनी भारत में Samsung Galaxy F22 स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाली है. यह स्मार्टफोन 6,000mAh की दमदार बैटरी से लैस होगा और इसे आधिकारिक तौर पर 6 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा. यह स्मार्टफोन Flipkart पर लिस्ट हो गया है जहां इसकी लॉन्च डेट के साथ ही कई खास फीचर्स का भी खुलासा किया गया है. Also Read - Twitter Down in India: भारत में कई इलाकों में Twitter सर्विस हुई डाउन, जानें वजह

Samsung Galaxy F22 की लॉन्चिंग

Samsung Galaxy F22 भारत में 6 जुलाई को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा. यह एक्सक्लूसिव ई—कॉमर्स साइट Flipkart पर उपलब्ध होगा. Flipkart पर अपकमिंग स्मार्टफोन से जुड़ी एक माइक्रो साइट भी जारी की गई है. जहां स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में जानकारी दी गई है.

Samsung Galaxy F22 के संभावित फीचर्स

Flipkart पर हुई लिस्टिंग के मुताबिक Samsung Galaxy F22 स्मार्टफोन में 6,000mAh की दमदार बैटरी दी जाएगी. इसमें 6.4 इंच की एचडी+ सुपर एमोलेड उपलब्ध होगी जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगी. यह स्मार्टफोन ब्लैक कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा. इसमें फोटोग्राफी के लिए क्वाड रियर कैमरा सेटअप उपलब्ध होगा. फोन का प्राइमरी सेंसर 48MP का होगा. हालांकि, अभी अन्य फीचर्स का खुलासा नहीं किया गया है.

लेकिन पिछले दिनों यह स्मार्टफोन Google Play Console वेबसाइट पर स्पॉट किया गया था, जहां दी गई जानकारी के अनुसार इसमें दी गई स्क्रीन 720×1339 पिक्सल के स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ आएगी. यह स्मार्टफोन एंड्राइड 11 ओएस पर आधारित होगा और इसे MediaTek Helio G80 प्रोसेसर पर पेश किया जा सकता है. फोन में 4GB रैम दी जा सकती है.