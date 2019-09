हाल ही में ई-कॉमर्स कंपनी Amazon India ने Samsung के अपकमिंग स्मार्टफोन Galaxy M30s के लॉन्च को कंफर्म किया था। Amazon India ने अपने प्लेटफॉर्म पर Galaxy M30s को टीज करते हुए 18 सितंबर लॉन्च डेट को कंफर्म किया है। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों में इस स्मार्टफोन को कई लीक्स में देखा जा चुका है। यह स्मार्टफोन कुछ समय पहले Google की Android Enterprise लिस्टिंग में भी स्पॉट हो चुका है, जहां इस स्मार्टफोन की कई मुख्य स्पेसिफिकेशंस सामने आईं थी। अब इस स्मार्टफोन की कई स्पेसिफिकेशंस एक बार फिर लीक हुई है और यह लीक काफी हद तक पिछली लीक्स से मेल खाती है।

एक ट्विटर यूजर Ishan Agarwal ने इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस को ट्विटर पर शेयर किया है। ट्वीट के मुताबिक, अपकमिंग Galaxy M30s में 6.4-इंच की AMOLED डिस्प्ले शामिल होगी। इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, जो वर्टिकली सेट किया जाएगा। बता दें कि Amazon India के टीजर पोस्टर में भी इस स्मार्टफोन का फ्रंट और बैक डिजाइन देखने को मिला है, जिसमें रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिला है।

इस सेटअप में 48-मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस होगा, जो f/2.0 अपर्चर के साथ आएगा। इसके अलावा इसमें शामिल अन्य कैमरा में 8-मेगापिक्सल का सुपरवाइड लेंस और एक 5-मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होगा। इसमें शामिल Infinity-U नॉच में 24-मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा सेंसर होगा, जो AR Emoji के साथ आएगा। ट्वीट में आगे बताया गया है कि इस स्मार्टफोन का डायमेंशन 159 x75.1 x 8.9mm होगा। यह स्मार्टफोन Android 9 Pie बेस्ड OneUI OS पर काम करेगा।

Samsung Galaxy M30s has 48MP (F/2.0)+5MP(F/2.2)+8MP(F/2.2) (Super Wide Angle) Back Camera System with 24MP Front Camera, AR Emoji & USB Type-C with Android 9. 4/6GB RAM and 64/128GB Storage with 6.4″ Super AMOLED Display. Dimensions: 159×75.1×8.9mm, 174g. #GoMonster #SamsungM30s pic.twitter.com/4GJzSknCpF

